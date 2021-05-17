不断提高残疾人生活质量

本报北京5月16日电 （记者姜洁）国务委员、国务院残疾人工作委员会主任王勇5月16日在京出席第三十一次全国助残日活动。他强调，要深入贯彻习近平总书记对残疾人要格外关心、格外关注和发展残疾人事业的重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，进一步加强基本民生保障，更好保障残疾人合法权益，提高公共服务水平和残疾人生活品质，不断增进社会福祉。

今年全国助残日的主题是“巩固残疾人脱贫成果，提高残疾人生活质量”。在北京奥林匹克公园庆典广场“残健共融迎冬奥 献礼建党100年”活动现场，王勇听取了北京市残疾人事业发展情况介绍，与残疾人群众共同绘制彩图，参观残疾人就业创业项目展示并与残疾人创业者亲切交流。在朝阳区金羽翼职业康复机构，王勇详细了解残疾人艺术及体育康复教学情况，观看学员们的绘画、手工作品和舞蹈、乐器演奏。王勇指出，经过各级各方面共同努力，我国700多万农村建档立卡贫困残疾人全部实现脱贫，但仍有部分低收入残疾人生活还比较困难。要把促进残疾人就业增收作为稳定脱贫、改善生活、实现富裕的重要抓手，加强职业培训和就业帮扶，提高残疾人就业能力，让他们通过劳动更好参与共建共享、过上更有尊严更加幸福美好的生活。对没有劳动能力的残疾人，要强化兜底措施，切实保障他们的基本生活。

王勇强调，要围绕更好满足残疾人日益增长的服务需求，大力发展残疾人康复、无障碍等公共服务，加强残疾人教育培训、社会保障、文化体育等方面工作，补短板、强弱项，不断提升残疾人公共服务水平和生活品质，推动残疾人事业高质量发展。

《 人民日报 》（ 2021年05月17日 04 版）