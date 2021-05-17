安徽省六安市和合肥市中风险地区增加到7个

截至17日中午13时，六安市和合肥市中风险地区增加到7个，分别是金安区浙东商贸城、裕安区百川名庭小区、裕安区恒大御景湾小区3期、裕安区固镇镇财富大街大艮头小区、金安区梧桐嘉苑小区、金安区清水河畔小区1期，肥西县上派镇卫星社区金云国际商住楼。六安市已管控网格数（小区、单位、楼栋）34个、管控网格人数26418人，核酸检测结果均为阴性。合肥市已管控网格数1个、管控网格人数125人，核酸检测结果均为阴性。

两市严格按照“城市社区精准布控到小区、小区精准布控到楼栋、楼栋精准布控到家庭”的要求，以最精准、最有效的网格单元织密织牢管控体系。此外，还积极妥善处理好封闭范围内居民的生产生活，通过楼长代买、商家无接触配送方式，确保居民生活不受大的影响；通过远程办公、空中课堂等方式，减少疫情防控对居民工作、生活的影响；协调好职工与各用人单位间的关系，做好封闭范围内群众健康管理和等政策宣传工作。