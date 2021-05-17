国务院联防联控机制综合组赴安徽指导疫情处置工作

国家卫健委官网截图

人民网北京5月17日电 （记者崔元苑）据国家卫健委官网今日消息，5月16日，根据国务院联防联控机制安排部署，国家疾病预防控制局副局长孙阳带领工作组赴安徽指导六安市和合肥市新冠肺炎疫情处置工作。

工作组先后调研了定点医院、疾控中心、管控社区等地，指导流调溯源、核酸检测、社区防控、医疗救治和院感防控等工作。

孙阳强调，要认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控重要指示精神，按照国务院联防联控机制工作要求，坚决扛起疫情防控的政治责任，把“快”和“严”贯穿到防控的各项工作中。要严格按照《新型冠状病毒肺炎防控方案》（第八版），科学精准、坚决果断，力争用最短的时间处置好疫情，为建党100周年营造良好的社会环境。

另据国家卫健委官网消息，5月15日，根据国务院联防联控机制会议要求，国家卫生健康委党组成员、副主任雷海潮带领工作组赴辽宁指导新冠肺炎疫情处置工作。