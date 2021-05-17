中国疾控中心：一旦疫苗需要更新，我国有能力及时提供

日前，“打两针辉瑞疫苗后，美传染病专家仍在印度染新冠身亡”的消息引发关注。印度变异毒株也于近日在我国入境人员中被检出。

境外疫情越来越严峻，输入风险进一步加大，我国该如何防控？印度的变异株被发现存在多重变异，现有疫苗是否还有效？

5月14日，国务院联防联控机制就“外防输入”和疫苗接种有关情况举行发布会。在会上，中国疾控中心研究员、科研攻关组疫苗研发专班专家组成员邵一鸣表示，研究表明，现有疫苗（包括我国疫苗、美国mRNA疫苗等）对世界卫生组织提示需要特别关注的毒株如南非株、英国株、巴西株等仍然有效。

“对于印度变异毒株正在开展研究，一旦研究显示需要更新疫苗，我们的企业有能力及时提供。”邵一鸣说。

病毒变异，更应加快建立免疫屏障

“病毒变异株仍然会不断出现。”邵一鸣说，但它出现必须有一个条件，就是病毒要不断地传播。

因此阻止病毒变异和阻断病毒传播的前提是一致的——尽快建立免疫屏障。

邵一鸣介绍，目前，新冠病毒的变异基本上可以分成两大类，一个是去年年中之前发生的变异，目前的所有疫苗对它们都有效。另一个是被世界卫生组织列入关注名单的变异株，如英国变异株、南非变异株、巴西变异株。针对这些毒株，现有的研究数据（包括临床试验数据、抗体保护数据、真实世界研究等）都显示有效。

“现有的疫苗对多数病毒变异毒株目前仍然有效，（趁着这样的优势没有改变），我们更要尽快接种疫苗。”邵一鸣说，只要通过疫苗接种建立起免疫屏障，把病毒的传播阻断，那么它的变异也同样就会被阻断。

邵一鸣呼吁，有能力的国家能够像中国一样，在满足本国国民接种疫苗需求的同时，助力全球免疫屏障的建立。中国已向80多个国家捐赠了中国的疫苗，中国疫苗出口到了50多个国家。只有在全球范围内阻断病毒的传播，才能延缓病毒变异，最后终止新冠疫情。

灭活疫苗应对变异很快捷

“应对变异，是当前我国疫苗研发的重点。”邵一鸣介绍，通过国际合作我国疫苗研发团队会在第一时间获取变异毒株的信息。

目前，我国企业已经对若干个变异株开展研究，相关研究部门也在对现有疫苗对变异毒株的效力进行评价。印度变异毒株刚刚出现，相关研究正在进行数据收集。

值得一提的是，我国使用的灭活疫苗的技术路线在应对变异时非常快捷。邵一鸣介绍，研制灭活疫苗，需要对变异株进行培养鉴定，但整个生产工艺无需变更，只需要在投料端将培养的变异株投入，经过一个生产周期就会生产出针对变异的新疫苗。

“只要我们的检测数据和研究结果显示应该更新疫苗了，我们有能力做到及时更新疫苗并快速提供给大规模人群接种。”邵一鸣说。