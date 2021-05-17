安徽六安有关单位和个人违反首诊负责制被处理

新华社合肥5月16日电 （记者徐海涛、周畅）安徽省六安市卫生健康委员会16日发布消息，六安市疫情防控应急处置指挥部对该市裕安区有关单位和个人违反首诊负责制提出初步处理意见。其中责令六安世立医院停业整顿，对相关负责人予以处分、撤职、解聘等处理。责成裕安区对区卫健委主要负责人、分管负责人立即停职，接受进一步调查处理。责令裕安区委、区政府向六安市委、市政府作出深刻检查。

根据六安市卫健委官网发布的《关于对裕安区有关单位和个人违反首诊负责制进行调查处理的通报》，经调查，提出初步处理意见：裕安区西市街道响铃庵社区卫生服务站立即停业，由行政执法机关依法依规吊销其医疗机构执业许可证，对涉事有关人员暂停执业活动1年。

对擅自接诊发热病人张某某的医师欧某某，涉嫌非法行医，移交司法机关，依法追究其法律责任。六安世立医院由行政执法机关责令立即停业整顿，涉事有关人员暂停执业活动1年。对医院主要负责人、分管负责人、负有责任的主管人员，责令医院分别予以处分、撤职、解聘等处理。对医院法人代表依法调查处理。

责成裕安区对区卫健委主要负责人、分管负责人，立即停职，接受进一步调查处理。责令裕安区政府分管负责人向区委、区政府作出深刻检查，并视调查情况作进一步处理。责令裕安区委、区政府向六安市委、市政府作出深刻检查，举一反三，加强首诊负责制落实，抓紧抓细疫情防控各项工作。责成六安市卫健委采取有力措施，指导六安世立医院现有病患的接续治疗工作。

《 人民日报 》（ 2021年05月17日 06 版）