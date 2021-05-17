多人因辽宁鲅鱼圈新冠肺炎疫情被问责

新华社沈阳5月16日电 （记者李铮、张逸飞）辽宁省新冠肺炎疫情防控总指挥部办公室16日23时发布，营口市鲅鱼圈区近日发生聚集性新冠肺炎疫情，经有关部门和卫健执法机构调查，查明存在首诊责任不落实、监管履职不力等问题，辽宁省卫生健康委党组副书记、副主任宋良伟等多人被问责。

5月14日起，辽宁省营口市鲅鱼圈区发生聚集性新冠肺炎疫情，截至16日20时，辽宁省此轮疫情已报告9例本土新冠肺炎确诊病例、6例无症状感染者。辽宁省新冠肺炎疫情防控总指挥部办公室表示，经过调查，此轮疫情存在首诊责任不落实、监管履职不力等问题。

辽宁省新冠肺炎疫情防控总指挥部办公室发布的通报称，给予辽宁省卫生健康委党组副书记、副主任宋良伟诫勉谈话；给予营口市政府副市长金莉诫勉谈话；给予营口市卫生健康委主任王成城诫勉谈话。

对于疫情发生地营口市鲅鱼圈区，辽宁省新冠肺炎疫情防控总指挥部办公室给予鲅鱼圈区委副书记、区政府区长孟鑫诫勉谈话；给予李红阳政务记过处分，免去其鲅鱼圈区政府副区长职务；给予鲅鱼圈区卫生健康局党组书记、局长徐英超党内严重警告处分；给予鲅鱼圈区卫生健康局党组成员孙立新党内严重警告处分。有关部门对其他相关责任人也都做了相应问责处理。

另外，依据相关法律法规，有关部门已对5月3日接诊新冠肺炎确诊患者的鲅鱼圈区李波诊所予以关停，吊销李波执业证书。

《 人民日报 》（ 2021年05月17日 06 版）