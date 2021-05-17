“我最近体检发现尿酸偏高，大夫您看怎么办？”

“尿酸偏高跟新陈代谢、饮食有关系。您首先要控制饮食，嘌呤高的食物如海鲜、火锅等尽量少吃。如果半年后，尿酸还偏高，再考虑吃药控制。”

5月16日上午，在月季花盛开的北京市丰台区方庄社区群乐园内，一场义诊活动正在开展。一位居民正在咨询方庄社区卫生服务中心全科医生葛彩英。

5月19日是第十一个“世界家庭医生日”。值此之际，北京社区健康促进会、中国医师协会全科医师分会、北京大学第三医院健康管理中心、首都医科大学公共卫生学院与方庄社区卫生服务中心联合举办“家庭医生是守护您健康的朋友——携手家医 拥抱健康”咨询活动。除了方庄社区卫生服务中心的全科医生，活动还邀请了北京协和医院、北医三院的专家，共同为方庄社区的老人提供多种形式的健康服务。前来咨询的社区居民络绎不绝，一些专家的诊桌前排起了长队。

张大妈一开始在社区里面散步，听邻居说义诊活动中有北医三院的运动康复专家，马上赶到北医三院康复医学中心专家葛杰的诊桌前排队咨询。“我的腰一直疼，以前去医院拍片子显示腰椎有点突出。现在腿也疼了，晚上睡觉伸直后就不能弯了，不然特疼。您说我这是怎么了？”张大妈问。葛杰拿着张大妈的CT照片看了看说：“您的腿疼很可能受腰部神经的影响，建议再到医院做仔细检查，以进一步确认。”

“吸气，手伸出来，双手十指交叉，动起来！”在离义诊区不远的空地上，北医三院心血管内科专家徐顺霖正带着20多名老年人做锻炼心脑血管的运动。动作不复杂，徐顺霖反复示范几次后，现场的老年人大多学会了。“老年人每天坚持做几分钟这个运动，有益于心脑血管健康。”徐顺霖说。

“平时购买的新鲜蔬菜水果要及时吃掉。冰箱不是保鲜箱，东西放久了也会不新鲜……”在方庄社区卫生服务中心四楼活动室，一场居民营养与膳食健康教育讲座正在进行。主讲人是北京协和医院临床营养科副主任陈伟，来听课的老年人超过30人。讲座快要结束前，陈伟专门留出时间，逐一回答大家提出的各类营养健康问题。“陈主任讲得通俗易懂，我学到了不少营养知识，特别是他讲的如何甄别保健食品很有用，能防止我们上当。”一位老人说。

国家卫生健康委员会基层卫生健康司副司长高光明介绍，老年人是我国基本公共卫生服务的重要服务对象。新冠肺炎疫情对老年人运动保健造成一定的影响，目前正在方庄社区开展的基于网络直播的老年人运动干预模式，是老年慢性病防治的有益尝试。

中国医师协会副会长杨民表示，家庭医生是居民健康的守门人，在基层承担预防保健、慢病管理、常见病诊疗、大病转诊等一系列工作，在社区卫生服务工作中发挥着重要作用。

“我们在方庄社区举办活动的目的，在于通过搭建大医院与社区卫生服务中心的桥梁，让更多医护人员参与到为社区老年人提供健康服务中来，帮助老年人养成健康的生活习惯，减少疾病的发生。”首都医科大学公共卫生学院副教授李述刚说。

《 人民日报 》（ 2021年05月17日 06 版）