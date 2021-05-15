营口市公布新增确诊病例流调排查情况

新华社沈阳5月15日电 15日晚，记者在辽宁省营口市召开的疫情防控新闻发布会上了解到，截至5月15日16时，营口市新增确诊病例3例、无症状感染者5例，均为确诊病例的密切接触者。具体情况如下：

王某，女，30岁，金色童年摄影基地员工；现住址：营口市鲅鱼圈区熊岳幸福家园。4月28日至30日，参加已在安徽确诊的患者李某婷和吕某组织的学习培训，中午在培训地点集中就餐；五一期间居家；5月13日接到安徽省协查通报后，将其作为密切接触者进行集中隔离管控；5月14日，鲅鱼圈区疾控中心核酸检测结果阳性，营口市卫健委立即启动转运程序，将患者转运至第三人民医院进行进一步诊断治疗，经省级医疗专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例（普通型）。

唐某刚，男，20岁，金色童年摄影基地外拍部员工；现住址：金色童年摄影基地3楼。4月27日下午与已在安徽确诊的患者李某婷在金色童年摄影基地有短暂接触；4月30日在大商汇时尚购物广场4楼参加培训，授课人为已在安徽确诊的患者李某婷。5月1日曾前往李波卫生所挂点滴；5月3日至13日期间，唐某刚曾先后前往益民超市、大熊小吃炸串店、王家烧饼、钢琴学校、盛达超市、小代川渝麻辣香锅、熊岳植物园等地购物、吃饭和工作。5月13日接到安徽省协查通报后，将其作为密切接触者进行集中隔离管控；5月14日，鲅鱼圈区疾控中心核酸检测结果阳性，营口市卫健委立即启动转运程序，将患者转运至第三人民医院进行进一步的诊断治疗，经省级医疗专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型）。

孙某，女，38岁，金色童年摄影基地员工；现住址：营口市鲅鱼圈区熊岳镇格林鑫苑。4月27日、28日，参加安徽确诊患者李某婷在金色童年摄影基地的培训，有过短暂的接触；4月29日、30日参加已在安徽确诊患者李某婷的培训；5月1日至13日一直在金色童年摄影基地上班，没有特殊外出。5月13日接到安徽省协查通报后，将其作为密切接触者进行集中隔离管控；5月14日，鲅鱼圈区疾控中心核酸检测结果阳性，营口市卫健委立即启动转运程序，将患者转运至第三人民医院进行进一步诊断治疗，经省级医疗专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例（普通型）。

徐某，男，26岁，金色童年摄影基地员工；现住址：营口市鲅鱼圈区金禾旺族小区。4月26日至5月1日期间，与已在安徽确诊的患者李某婷每天均在同一空间内工作；5月1日至12日期间徐某每天正常往来于家庭与单位之间；5月13日接到安徽省协查通报后将其作为密切接触者进行集中隔离管控；5月14日，鲅鱼圈区疾控中心核酸检测结果阳性，营口市卫健委立即启动转运程序，将患者转运至第三人民医院进行进一步诊断治疗，经省级医疗专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者。

邢某雨，女，23岁，策划师；外省来营出差人员。5月10日入住已在安徽确诊患者李某婷所住的艾居酒店房间，11日至13日在金色童年摄影基地工作。5月13日接到安徽省协查通报后将其作为密切接触者进行集中隔离管控；5月14日，鲅鱼圈区疾控中心核酸检测结果阳性，营口市卫健委立即启动转运程序，将患者转运至第三人民医院进行进一步诊断治疗，经省级医疗专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者。

丛某，女，31岁，金色童年摄影基地选片员工；现住址：营口市鲅鱼圈区紫金湾小区。4月29日和30日参加已在安徽确诊患者吕某的培训；4月29日至5日14日期间丛某参加过谭某同学喜宴、丁某家朋友聚会，去过熊岳植物园、熊岳望儿山水乐园等；5月15日，鲅鱼圈区疾控中心核酸检测结果阳性，营口市卫健委立即启动转运程序，将患者转运至第三人民医院进行进一步诊断治疗，经省级医疗专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者。

李某，女，68岁，个体诊所大夫；现住址：营口市鲅鱼圈区辽南大街与新兴路交叉路口。5月3日至9日晚8点左右，已在安徽确诊的患者吕某在金色童年摄影基地老板的陪伴下到李某经营的诊所挂点滴，双方全程均戴口罩，其间李某家人未与患者接触。5月4日至14日李某未出过门，其间共接触除吕某以外的16名患者，患者均在店内打点滴，全程1小时左右，均戴口罩。5月13日接到安徽省协查通报后将其作为密切接触者进行集中隔离管控；5月15日，鲅鱼圈区疾控中心核酸检测结果阳性，营口市卫健委立即启动转运程序，将患者转运至第三人民医院进行进一步诊断治疗，经省级医疗专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者。

郑某儒，男，39岁，金色童年摄影基地老板；现住址：营口市鲅鱼圈区熊岳镇雅田园小区。4月29日中午和晚上与已在安徽确诊的患者李某婷和吕某共同就餐。5月13日接到安徽省协查通报后将其作为密切接触者进行集中隔离管控，5月14日，鲅鱼圈区疾控中心核酸检测结果阳性，营口市卫健委立即启动转运程序，将患者转运至第三人民医院进行进一步的诊断治疗，经省级医疗专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者。

16日，鲅鱼圈区将全面启动第二轮全员核酸检测工作。

5月15日0时至19时，辽宁省新增4例本土新冠肺炎确诊病例，其中沈阳市1例、营口市3例。新增5例本土无症状感染者，均为营口市报告。（记者李铮、张逸飞、赵洪南）