安徽确诊病例在京密接28人，其中1人为网约车司机

关于安徽省3例确诊病例在京密切接触者调查情况及健康提示

安徽疫情发生后，北京市委市政府高度重视，立即组织开展风险研判。5月13日至14日，在收到安徽省疾控中心确诊病例吕某、张某某和李某某密切接触者（简称“密接者”）协查信息后，第一时间启动应对机制，市、区两级疾控中心立即开展调查核实。经流行病学调查，已在确诊病例所乘火车同行人员、在京乘坐网约车司机，以及在皖、在辽接触人员中，判定在京有密接者28人，涉及本市11个区，具体为丰台区7人、西城区5人、海淀区4人、顺义区2人、房山区2人、朝阳区2人、东城区2人、通州区1人、昌平区1人、大兴区1人、密云区1人；密切接触者的密切接触者（简称“次密接者”）167人。昌平区的密接者为网约车司机，核酸检测结果为阴性。上述人员均已按要求采取管控措施，相关场所已消毒。截至目前，24名密接者和141名次密接者，以及231件环境样本经过核酸检测均为阴性。其他样本检测工作正在进行中。

目前我市疫情持续平稳，但全球疫情仍呈扩散蔓延态势，国内局部地区有确诊病例报告，全市需继续绷紧防控工作这根弦，市疾控中心提醒市民朋友继续增强防护意识，一是继续坚持非必须不出境，非必须不去中高风险地区旅行或出差。中高风险地区来京人员，应及时主动向所在社区和单位报告，配合并支持社区采取的中高风险地区人员排查、隔离、核酸筛查、健康监测等管控措施。二是积极接种新冠疫苗。疫苗接种是预防疾病最有效的措施，请市民按照社区或者单位安排积极预约接种，新冠病毒灭活疫苗要接种两剂，如果没有完成全程接种，获得的保护效果就会打折扣。如果已接种第一剂，请按时完成第二剂接种。三是坚持常态化疫情防控措施。科学佩戴口罩，尽量不去人群密集、空气不流通的场所。自觉遵守防疫措施，在商场、餐厅、酒店、影剧院、体育场、公交、地铁、民航等公共场所，配合做好戴口罩、验码测温、一米线。乘坐公共交通工具、电梯的人员，前往医院就诊人员，有发热或患呼吸道感染疾病的患者，以及从事医疗卫生、交通运输等高风险暴露人员，应正确佩戴口罩。年老及体弱者、有慢性疾病患者外出时，建议佩戴口罩。四是保持良好个人和环境卫生。做到勤洗手、常通风、少聚集、用公筷、分餐制、饮食安全等良好个人卫生习惯。五是如有不适及时就医。尤其旅行归来后做好自我健康监测。如出现发热、干咳等症状，应及时佩戴医用口罩前往就近的发热门诊就诊，主动向医生报告发病情况及旅行史、接触史，便于诊断治疗。

北京市疾病预防控制中心

2021年5月15日

来源：北京市疾病预防控制中心微博