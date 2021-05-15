国家卫健委：14日新增新冠肺炎确诊病例14例 其中本土病例5例

新华社北京5月15日电 国家卫健委15日通报，5月14日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例14例，其中境外输入病例9例（上海3例，陕西2例，辽宁1例，山东1例，广东1例，四川1例），本土病例5例（安徽3例，辽宁2例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例20例，解除医学观察的密切接触者351人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例252例（其中重症病例1例），现有疑似病例1例。累计确诊病例5824例，累计治愈出院病例5572例，无死亡病例。

截至5月14日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例279例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例85914例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90829例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1014401人，尚在医学观察的密切接触者5613人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者25例，其中境外输入15例，本土10例（安徽7例，辽宁3例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察12例（境外输入11例）；尚在医学观察的无症状感染者341例（境外输入326例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例13157例。其中，香港特别行政区11818例（出院11516例，死亡210例），澳门特别行政区49例（出院49例），台湾地区1290例（出院1107例，死亡12例）。