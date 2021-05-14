陈翔：坚定不移提升医疗技术水平 推动医院高质量发展

5月11日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办，恒瑞医药支持的“强县域 千县行”全国片区交流会·河北站在石家庄举行。浙江省东阳市人民医院副院长陈翔在会上分享了浙江省东阳市人民医院高质量发展实践的经验。

陈翔介绍，东阳市人民医院已实现医保脱卡、移动支付，现已上线手机“慢病续方”功能，实现药品快递到家，全程“零次跑”。同时，医院持续完善门诊一站式服务中心的功能，老百姓就医获得感不断提升。此外，医院依托大数据平台创新智慧报表系统，助力智慧运行和精细化管理，移动挂号、自助入院、体检健康管理系统等功能陆续上线。牵头开发智能亮灯系统和智能发药系统，配合相关部门开发中药云药房。

对于医技安全管理如何在医疗行为中大有作为，陈翔表示，医技安全管理的核心是员工与患者安全、技术安全、设备安全。同时，他还分享了该院在利用信息化、流程再造保障医技质量、效率与安全等方面的实践经验，包括危急症全程处置、实时监控；合理用血，准确、安全输血全程监管；申请单、报告质量管理；月质量考核、职称晋升推荐制度、首席医生考核制度等，促进医技科室品质提升。

最后，陈翔表示，东阳市人民医院近年来致力于做好县域医共体，当前，该院大力推进信息化的慢病管理体系建设，“两慢病”发现率、治疗率、控制率得到明显提高。健康档案管理走深走实，积极推进居民健康档案的核查和清理工作，规范档案建立和注销机制，建立档案动态更新制度。