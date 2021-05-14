直播预告：增强县域医疗综合能力 推进“德清模式”新发展

2019年起，人民网·人民健康在国家卫生健康委医政医管局指导下，开展全国县级医院能力提升典型案例宣传展示活动，挖掘和树立县级医院典型，营造良好社会舆论氛围，特策划推出《县级医院院长谈能力提升》系列访谈。

2021年5月14日，栏目将邀请浙江省德清人民医院院长陆国强做客直播间，共话县级医院的发展与未来。

嘉宾简介

陆国强，男，1971年出生。从事外科20余年。先后担任德清县中医院外科主任、院长助理、副院长；德清县第三人民医院担任书记、副院长；德清县妇幼保健院院长；德清县卫健局党委委员、副局长。现为德清县武康健康保健集团院长、党委副书记。

全程参与德清县综合医改，德清医共体建设的主要设计者和实践者。2018年 9月浙江省医共体建设现场会在德清召开，被国务院评为综合医改成效明显地区，2019年被浙江省评为综合医改控费成效明显地区，连续3年全 省综合医改考核优秀。

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