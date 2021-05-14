国家卫健委：5月13日新增新冠肺炎确诊病例7例 其中本土病例2例

人民网北京5月14日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至5月13日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。5月13日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例7例，其中境外输入病例5例（广东3例，上海1例，福建1例），本土病例2例（均在安徽）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例13例，解除医学观察的密切接触者665人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例261例（其中重症病例1例），现有疑似病例1例。累计确诊病例5815例，累计治愈出院病例5554例，无死亡病例。

截至5月13日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例285例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例85894例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90815例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1013881人，尚在医学观察的密切接触者5445人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者22例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察11例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者328例（境外输入322例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例13122例。其中，香港特别行政区11817例（出院11511例，死亡210例），澳门特别行政区49例（出院49例），台湾地区1256例（出院1102例，死亡12例）。