北京市属金融企业疫苗接种率87.44%

记者昨日从北京市金融监督管理局获悉，截至昨日，全市金融行业新冠疫苗接种率达到83.1%，有16个区金融行业疫苗接种率达到80%以上，市属金融企业接种率达到87.44%，进一步筑牢了全市疫情防控的安全线。

据了解，作为北京市的第一大支柱产业，金融业服务范围广，与百姓直接接触机会多。因此全市金融机构高度重视疫苗接种工作，机构从业人员积极响应，踊跃接种疫苗，形成良好氛围。截至5月12日，中金公司北京地区总人数为4287人，接种人数总计3878人，接种率已达到90%。

“我们高度重视疫苗接种工作，公司领导亲自指挥部署，要求领导干部以身作则、带头接种，将责任落实到部门，明确专人具体负责。”中金公司首席风险官、疫情防控工作领导小组执行组长张逢伟昨日表示，该公司通过文字介绍、海报宣传等载体，全方位普及疫苗接种有关知识，做好疫苗安全性和有效性的解释工作，充分调动员工接种的积极性。同时，运用数字化平台进行数据收集工作，每日统计各部门疫苗接种情况，针对接种率低的部门进行点对点督促。

北青报记者了解到，北京农商银行的疫苗接种工作也得到广大干部职工的大力支持与积极响应。截至目前，该行（含外包等服务人员）12600多人，新冠疫苗接种率达88%。

北京农商银行党委副书记、监事长白晓东昨日表示，在疫苗接种初期，为消除员工顾虑，该行积极通过各种宣传方式，帮助大家科学认识新冠疫苗。特别是3月29日国家卫健委发布了《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》，该行第一时间进行传达，通过行内自有平台广泛宣传，明确了5种疫苗接种禁忌和注意事项。员工通过及时学习，接种意愿明显提升，不仅自己积极接种疫苗，还积极向家人朋友宣传疫苗知识，带动身边人接种疫苗，共筑免疫屏障。

据了解，本市各金融监管部门也积极做好接种组织及服务保障工作。市金融监督管理局会同人行营业管理部、北京银保监局、北京证监局组成联合协调服务组，到金融机构了解疫苗接种过程中遇到的问题和困难，并积极帮助协调解决。

针对管辖机构提出的接种点接种时间和金融机构交易时间冲突、排队时间过长等问题，各监管部门及时联系属地部门通过快速预约、错峰接种等多项举措，为从业人员提供贴心服务。例如，一家金融机构在组织集体接种时遇到接种点疫苗短缺问题，监管部门及时联系属地金融办沟通信息，将机构协调到其他接种点进行接种。邮储北分从业人员较多，监管部门指导机构密切与社区的联系，组织集体接种50场。

北青报记者了解到，疫情发生以来，西城区政府在服务管家的基础上，进一步拓展服务内容和方式，形成“管家+楼长”的全方位服务模式，赢得金融机构的深度信任。朝阳区针对区内外资金融机构较多的情况，邀请疾控中心专家做专题讲座，开展现场咨询活动，方便从业人员及时了解相关政策及信息，消除接种疑虑。

据悉，北京各金融行业协会也充分发挥作用，指导金融机构及时转发疫苗接种系列宣传片和接种问答，在对外营业网点播放《健康北京》等疫苗接种宣传片，使社会公众更加了解疫苗接种对于营造安全放心的社会环境、筑牢疫情防控安全屏障的重要意义。

北京市金融监管局党组书记、局长霍学文接受记者采访时称：“金融业是窗口行业，直接面对广大人民群众。他们需要自己先做好安全防护，这对社会公众也是一个安全支持。从这个角度来讲，金融业做好安全防控，有助于自身的复产和安全生产，也有助于全社会的防控，同时也会带动大家安全意识的增强。”

文/本报记者 程婕