升级版移动疫苗接种车即将投用

疫苗接种信息搭载5G网第一时间传入大数据平台，一旦发现有人没正确佩戴口罩就有语音提醒，除颤器、吸痰器、氧气瓶等急救设备一应俱全……记者昨天从北汽福田获悉，升级版的移动疫苗接种车已经下线，近期将在海淀等区率先投用。

整个“五一”假期，疫苗接种车的研发团队就没休息。3月底，首款移动疫苗接种车在核酸检测车的基础上下线投用。这一次，则是在全新的新能源纯电动车型基础上打造升级版疫苗接种车。

“我们仅用6天时间就研发生产出首辆车。”北汽福田欧辉客车事业部产品总监程华带着记者进入升级版疫苗接种车。新车采用了低入口，更方便老年接种者上下车；同时，在后门配备了轮椅翻转导板，手提一下就能在后门外搭出一个缓坡，可以满足乘坐轮椅接种者的需求。

根据流程，接种者在上车前会先在地面等候、完成健康问询；迈上车时，会接受人脸识别和体温检测；在签完接种知情同意书并录入信息后，就可以到车厢中部的两个疫苗接种台进行接种；最后，在车外两侧的遮阳棚下，完成30分钟的留观。

把固定的疫苗接种点搬上车，空间够吗？设备够吗？记者在最重要的疫苗接种台上看到，接种台采用大圆弧设计，设置多个电源插口，满足电脑、扫码设备等用电需要，桌上还配备了免洗洗手液、医用废弃桶、疫苗接种保温箱等。

疫苗需要在一定温度下储存，因此车上还专门配备了疫苗储存冰箱，冰箱可以储存超1000支疫苗，具备了2℃到8℃智控恒温功能，同时冰箱也能精准管理出入库的数据，并与疾控中心无缝对接。

与此前的疫苗接种车不同，车厢尾部变成了异常反应处置区，除了布置一张专用的处置床外，周边还配备了氧气瓶、除颤仪、心电图仪、吸痰器、急救箱等专用设备。“一旦有接种者出现不良反应，可在此进行急救处置。”程华说。

“请正确佩戴口罩！”记者也注意到，如果车上有人未正确佩戴口罩，车内就会有语音提醒。这源于车上配备的6个高清摄像头，分辨率高达1080P，支持人脸识别、体温检测等功能，同时摄像头内置了AI算法，发现未佩戴口罩、体温异常或不文明行为时，可自动发出语音提醒。

无论是视频数据，还是疫苗接种数据，都需要实时传送，这也就对车上网络有更高的要求。程华介绍，车载的5G无线数据终端可提供千兆宽带，插卡即可开通，还具备防钓鱼、防木马等功能。

在常态化疫情防控之下，车内两侧顶部都有遥控式的紫外线杀菌消毒灯。一按遥控器，消毒灯就能依靠微电脑控制系统工作起来，无死角覆盖整个车内区域。在供电方面，既可以利用车载电源转化为220V市电，也可以外接220V市电。即使在无电源的地方，也能用车载动力电池或发动机供电，方便偏远地区使用。

据介绍，升级版的移动疫苗接种车已经在5月6日研发完毕，预计本月将陆续在海淀等区投用，开进多个社区和园区，方便市民接种新冠疫苗，单车接种能力将大于80例/小时。（记者 曹政）