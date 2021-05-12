加速疫苗接种打赢抗疫下半场

近日，国家卫健委公布最新数据，全国累计报告接种新冠病毒疫苗已超过3亿剂次。从历时3个月首破1亿剂次，到仅用16天即完成第三个1亿剂次，疫苗接种的加速度，勾勒出大家一起“苗苗苗”的火热场景，展现了全民抗疫的众志成城。

“应接尽接、梯次推进、突出重点、保障安全”，坚持明确原则和清晰路线，我国疫苗接种工作稳步推进。以北京为例，截至5月10日，接种人数已近1500万，60岁及以上群体达184.12万。越来越多人以自己的实际行动，表达了对国产疫苗的认可与支持。但也要看到，疫苗接种虽不断提速，但相较于庞大的人口总量，我们的总体接种率依然不高，距离构建“群体免疫”所需的9亿到10亿人的接种规模，还有不小差距。眼下，国产疫苗的安全可靠已得到实践的充分证明，接种指南也在持续更新，随着人们对疫苗的认知愈发清晰，接种速度也必将进一步加快。

刚刚过去的“五一”假期，中国全民出行热度高涨，疫情形势总体平稳，防控工作顺利通过了节日大考，但综合研判疫情发展态势，防控工作还丝毫谈不上轻松。一方面，全球疫情仍在快速蔓延，累计确诊病例已超过1.5亿例，多个国家仍呈爆发式增长，亚洲更成为国际疫情的新热点和重灾区。另一方面，我国人口流动性大、边境线较长，近来接连检出多例输入确诊病例，同时至少7地通报了治愈后复阳的病例。种种迹象都说明，疫情袭扰的可能性不仅存在，并且风险不小。无论是加快疫苗接种还是织密防控网络，都不能有“喘口气”“歇歇脚”的心态。始终绷紧心中之弦，再接再厉把防控抓好，才能始终掌握抗疫主动权。

压力更大、风险更大，抗疫的主动性就要更强，准备工作要做得更足。“外防输入、内防反弹、人物同防”，一段时间以来，我们已摸索出不少行之有效的经验做法。从密切跟踪境外疫情，视情及时采取压减、熔断等措施，到严格落实测温验码、通风消杀等防控措施，再到坚定不移压实“四方责任”，都是在筑牢疫情防控的屏障。其中，及时接种疫苗被公认是形成群体免疫最安全、最高效、最有效的方式。特别是对我国来说，已有多款疫苗获批使用，拥有相对充足的资源，完全可以也应该积极地运用起来。加快产出供应，强化质量保障，完善接种服务，优化组织管理，这些都是需要进一步发力的提速点。

世纪疫情不仅造成全球数百万人死亡的悲剧，对国际秩序的影响也异常深远。抗疫一战，是对各国治理能力和治理水平的重要考验。如果说我们靠着强有力的防控手段和全民行动，打赢了抗疫的上半场，那么我们惟有压实疫情防控、加速疫苗接种，才能打赢抗疫的下半场。特别是当前，美国、欧盟国家、日本等均在全力推进疫苗接种，抢夺世界“重新开放”的时间窗口。中国要避免从“防疫高地”，变为“免疫洼地”，必须紧抓窗口期，继续发挥集体作战的优势，继续打好抗疫“人民战争”。

没有坐等来的“群体免疫屏障”，只有“我为人人”才有“人人为我”。端正态度、凝聚力量，我们才能将抗疫胜利牢牢把握到终局。