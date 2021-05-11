国潮“火热”，中国品牌值得信赖

5月10日，2021年中国品牌日活动在上海拉开帷幕，作为活动重磅内容之一的中国自主品牌博览会也同期举办。博览会上，中核集团、中国建筑、中国中车等品牌，以及“华龙一号”核反应堆堆型、氢能发动机等集体亮相，吸引了大量观众驻足观看，并纷纷为国货“比心”、为中国品牌点赞。正如专家所说，国潮“火热”，中国品牌再次迎来高光时刻。

硬核产品让人直呼“涨姿势”

“上天有神舟，下海有蛟龙，入地有盾构。”作为入地利器，盾构机是大国建设必不可少的核心装备。博览会上，中国中铁不仅介绍了超大直径盾构机，还展示了盾构机3D模拟操作台、盾构云等产品，让人直呼“涨姿势”。

中国中铁党委书记、董事长陈云表示，近年来，中国中铁加大研发投入，联合产业上下游、产学研力量，在智能高铁、装备制造等方面加快突破一批前沿技术，加快锻造一批长板技术。中铁盾构装备为巴黎地铁项目提供了“中铁方案”，标志着中国盾构进入全球顶级高端市场。

10日当天，中国中铁智能化高端装备产业园启用，这是世界上单体最大的智能化盾构装备产业园。“该产业园项目将进一步夯实中国盾构品牌的基础，开启中国盾构品牌新时代。”中铁工程装备集团总经理赵华说。

在中国自主品牌博览会中央展区，各种各样的硬核产品层出不穷——航空工业集团展示了多次执行境内外抗疫任务的军用大型运输机运-20；国机集团介绍了全球最大、最先进的8万吨模锻压机；在中国船舶展厅，观众不仅能看到“雪龙2号”极地考察船等多个高科技产品模型，还可以通过辽宁舰、驱逐舰、护卫舰模型组了解我国国防装备实力。

国家发展改革委产业发展司一级巡视员夏农介绍，中国自主品牌博览会中央展区设计搭建了19个主题展区，展示了近年来中央企业在稳定经济发展、带动科技创新、服务民生保障、推动中国制造走向世界进程中的央企品牌力量。

传承创新让老品牌讲出新故事

新型冠状病毒灭活疫苗、小米折叠屏手机、透明屏电视、百度自动驾驶Apollo平台……在中国自主品牌博览会地方展区北京展厅，众多品牌带来了其新产品、新服务。北京展厅融合北京古建筑造型，既有北京独特地域符号，又充满科技感，可让观众在沉浸式参观体验中了解数字化办公、医疗健康等领域的新发展趋势。

上海展厅设置了“老牌新品、致敬百年”板块。其中，主题装置《下一个100：我们继续辉煌》可谓“镇馆之宝”，旨在通过老字号的传承创新展示，以及百件红色文创产品的集中呈现，让老品牌讲出新故事，致敬建党百年。该主题装置由上海数十家经典品牌、100件具有红色历史意义的展品组成，如老凤祥的上海传统花丝珐琅彩灯、红双喜特别定制的乒乓球拍和乒乓球、龙凤旗袍工艺盘扣等。

在四川展厅，三星堆青铜纵目面具模型等吸引了不少观众前来“打卡”。此外，四川展厅还举办网络直播、川剧变脸、茶艺表演等特色活动，讲述四川品牌故事，展现品牌发展新成果。

夏农表示，中国自主品牌博览会地方展区设计搭建了37个主题展区，集中展示各地推进品牌建设的工作成效，以及在培育打造特色品牌过程中的新举措、新成果。希望通过集中展示和体验国货精品，让观众切身感受品牌发展带来的幸福，提振消费信心，推动形成自主品牌消费新热潮。

提高质量让中国品牌更有竞争力

而在中国品牌日活动举办的同时，一些与国潮相关的直播带货活动也在进行。

5月10日19：30，中央广播电视总台央视主持人撒贝宁、电商主播李佳琦一起走进直播间，给网友们带来了一大波国潮好货。网友们也力挺该直播活动，表示“好货不容错过”，纷纷下单。

百度联合人民网研究院发布的“2021国潮骄傲搜索大数据”显示，2021年，中国品牌和海外品牌的市场关注度分别为75%和25%，国货为“洋货”的3倍。在高端手机的搜索中，国产品牌同样实现了超越；在服饰和汽车领域，国产品牌关注度空前，品牌内涵得到全面升级。

近年来，国潮、国货越来越受消费者热捧，不少产品甚至一货难求，“有故事”“颜值高”的商品越来越受年轻人的青睐。加强品牌建设、提升我国品牌影响力和竞争力，是优化供给、扩大需求、推动高质量发展的重要举措。

国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微认为，在商品的传统基础功能之外，消费者更重视品牌体验、文化体验，这是消费升级的重要表现。顺应年轻人的消费潮流，在丰富消费体验上创新，国货才能保持竞争优势。

专家表示，要围绕市场特别是消费者需求，立足创新、追求卓越，在扩大对外开放、积极参与国际公平竞争中锻造品牌，努力提高产品和服务的质量与综合竞争力，使更多中国品牌成为国内外市场值得信赖的选择。（记者 刘坤）