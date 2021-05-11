2021全国医院党建工作经验交流会（安徽站）召开

“促进公立医院党建工作水平提升，推动党建与业务工作融合发展。”为落实《关于在全党开展党史学习教育的通知》，学党史、悟思想、办实事、开新局，展现公立医院党建成果。5月8日，在全国医院党建工作指导委员会办公室指导下，人民网·人民健康联合中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）、安徽卫生思想政治工作促进会，共同举办了“2021全国医院党建工作经验——党史学习教育‘我为群众办实事’系列专题交流会（安徽站）”。

“公立医院是老百姓求医问药的主要渠道，是党联系人民、服务群众的重要窗口。”安徽省人民政府副省长、党组成员张曙光表示，大力加强公立医院党的建设是新时代党的建设的重要内容，也是增进群众健康福祉的重要途径。要牢固树立围绕业务抓党建，抓好党建促业务的思想，进一步建立健全现代医院的管理制度，不断提升公立医院医疗制度和管理水平，为新阶段现代化美好安徽建设做出更新、更大的贡献。

中国科学技术大学党委书记舒歌群表示，中国科学技术大学党委一直以来继承和发扬科教报国、追求卓越的初心使命，面向人民生命健康事业发展，切实履行管党治党，办学治校主体责任，积极推进中科院临床研究医院的建设。希望卫生健康界各位专家加强交流，探讨医院党建工作成果和经验，深化务实合作，共同开展生命科学与医学研究，促进前沿技术的创新与临床转化，实现产学研协同发展，共创我国医学人才培养、医学科技和医疗卫生的新局面。

“希望通过本次交流会产生丰硕的务实成果，从而促进公立医院党建工作水平提升，推动党建与业务工作融合发展。”人民网总编辑罗华表示，人民网长期以来以党网为特色，聚焦内容主业，结合党史学习教育，人民网·人民健康在有关单位指导支持下，建设“全国公立医院党建云”、 推出《书记来了》系列访谈栏目、面向全国开展“2020-2021医院党建案例征集活动”、 在各地举办“医院党建工作（区域）交流会”，有序促进全国各地医院之间的经验交流，将更多的“好声音、好做法”进行广泛传播，发掘先进典型、优秀案例，并积极向“党史学习教育”官网官微推荐宣传。

安徽省卫生健康委党组书记刘同柱表示，安徽省委、省政府高度重视卫生健康事业的改革和发展，通过多项文件和措施，加强公立医院党的领导和党的建设，并成立卫生健康行业党员指导行业协会，对全省公立医院党建工作重要任务进行了部署。要坚定不移的贯彻落实党中央关于加强公立医院党建工作的部署，相互借鉴、取长补短，共同提高，把公立医院党建工作做得更好，更有成效，为推动卫生健康事业的高质量发展提供坚强的组织保障。

“公立医院是我国医疗卫生服务体系的主体，是守护人民群众生命健康的主阵地，也是党联系人民、服务群众的重要窗口。”国家卫生健康委直属机关党委常务副书记、全国医院党建工作指导委员会办公室主任杨建立在视频致辞中表示，此次交流会对于全国公立医院学党史、悟思想、办实事、开新局，以高质量党建推动公立医院高质量发展具有十分重要的作用。公立医院党建工作成效在新冠肺炎疫情防控大战大考中经受了考验、得到了检验。在党史学习教育“我为群众办实事”实践活动中，希望各级各类公立医院在与老百姓面对面的医疗服务中，有切实措施，有创新举措，有贴心行动，不断提升医疗服务的质量和效率，让“白衣天使”的称号更加响亮，让医务工作者始终成为“新时代最可爱的人”。杨建立同志表示，全国医院党建工作指导委员会办公室将继续加强与人民网·人民健康的合作，开展好全国公立医院党建创新案例学习活动，办好公立医院党建工作系列访谈节目《书记来了》，广泛传播公立医院党建工作的好经验、好做法以及基层好声音，让先进典型的示范引领作用得到充分发挥。

国家卫生健康委机关党委二级巡视员、全国医院党建工作指导委员会办公室成员杨蕊作了题为《全面推进当前公立医院党建工作重点任务 引领公立医院高质量发展》的主题报告。

上海市第六人民医院党委书记陈方在主题报告中介绍，近年来，上海市第六人民医院积极响应中央文件要求，加强医院党建工作，肿瘤加强领导班子整治建设，成立中国医院发展研究院公立医院党建研究所。通过“制度+科技”的方式，全面加强对党委会议权利运行的内部监督，形成决策形成、决策执行、决策监督决策闭环管理机制。注重制度建设，狠抓班子作风建设，全力支持纪委监督执纪，注意培养年轻干部，通过“双培养”的方式，将骨干培养成党员，把党员培养成骨干，着力提升业务能力。与此同时，强化医院文化建设和精神文明建设，按照应建尽建的原则扩充和调整支部设置，以高质量党建引领医院高质量发展。

“在上级党组织领导下，四川省人民医院将一流党建、一流科室，一流服务作为目标，积极探索加强公立医院党的建设工作的新思路、新方法。”四川省医学科学院、四川省人民医院党委书记欧力生在主题报告中介绍，四川省人民医院以政治建设为统领，压紧压实管党治党责任，充分发挥党委把方向、管大局，促改革、保落实的作用。党建创新引领，以业务发展的成效来检验党建工作，推动提升管理业务工作水平，实施人才强院战略，以组织建设为基础，有效激发干部人才工作活力。以作风建设为抓手，通过政令畅通、诉求畅通，切实提升管理服务工作成效，实现党建业务深度融合，相得益彰，推动医院的高质量发展。

中国科学技术大学附属第一医院党委书记刘连新表示，中国科大附院一直以来加强党的全面领导，充分发挥医院党委领导作用，将党的领导和建设融入医院章程中，始终坚持党委领导下的院长负责制。坚持思想引领，加强领导班子队伍建设，坚持党管人才，将人才引进和内部培育相结合，充分发挥院校融合的优势。着力提升党建工作质量，扎实推进服务型党组织建设，合理设立党支部，选强配强党支部书记，落实主体责任，狠抓意识形态工作，成立意识形态党委小组，着力提升精神文明建设。

中南大学湘雅二医院党委副书记许毅在主题报告中表示，中南大学湘雅二医院通过以坚持和完善党的全面领导的“头雁工程”、全面加强党的建设的“先锋工程”、持续改进统战群团与文明创建工作的“聚力工程”、不断深化作风和几率建设的“清廉工程”、全面加强党的政治建设的“铸魂工程”等七大工程着手，积极推进党建工作的开展。此外，通过一次红色教育、一次免费义诊、一次教学查房、一次学术讲座、一次健康科普、一次座谈交流的的“六个一行动”开展党建+健康帮扶活动，传承好红色精神，开展党史教育，落实四个转型发展战略，狠抓“双中心”建设，助力实现医学学科“争超越”。

在圆桌论坛环节，安徽卫生思想政治工作促进会副会长胡礼源，安徽医科大学第一附属医院副院长兼高新院区党委书记苏益民，安徽中医药大学党委常委安徽中医药大学第一附属医院党委书记侯勇，皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）党委书记陈斌，复旦大学附属儿科医院安徽省儿童医院党委书记、院长孔维鹏，蚌埠医学院第二附属医院党委书记崔虎等就“如何将党史学习教育融入到医院高质量发展的建设中”“医院党史学习的重点和学习目的”“如何落实‘学党史、办实事’的任务”等相关话题进行了探讨，为公立医院党建工作水平能力提升建言献策。