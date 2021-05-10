重复收费、串换收费、超范围用药 国家医保局曝光10起医院违规结算医保基金案

人民网北京5月10日电 （记者崔元苑）今日，国家医保局官网曝光了2021年第三期典型案件，其中包括“海南省中医院违规结算医保基金案”“河南省郑州人民医院违规结算医保基金案”等10起医院违规结算医保基金典型案例。

一、海南省中医院违规结算医保基金案

经海南省医保局根据国家飞检组移交线索进一步调查，发现海南省中医院存在重复收费、串换收费、多记费用、套高收费、超范围用药等违规结算医保基金行为，涉及医保基金15694850元。当地医保部门处理如下:1.依据协议规定，追回海南省中医院违规结算的医保基金；2.要求该院限期整改。目前，该院违规结算的医保基金已追回10000000元，剩余部分正进一步追缴中。

二、河南省郑州人民医院违规结算医保基金案

经河南省医保局根据国家飞检组移交线索进一步调查，发现郑州人民医院存在重复收费、串换收费、捆绑收费、超量收费、超范围治疗、超范围用药等违规结算医保基金行为，涉及医保基金9381605.25元。当地医保部门处理如下：1.依据协议规定，追回郑州人民医院违规结算的医保基金；2.要求该院限期整改。目前，该院违规结算的医保基金9381605.25元已全部追回。

三、贵州省遵义市第一人民医院违规结算医保基金案

经贵州省医保局根据国家飞检组移交线索进一步调查，发现遵义市第一人民医院存在重复收费、多记费用、套餐式检查、重复用药等违规结算医保基金行为，涉及医保基金15577068.76元。当地医保部门处理如下:1.依据协议规定，追回遵义市第一人民医院违规结算的医保基金；2.要求该院限期整改。目前，该院违规结算的医保基金15577068.76元已全部追回。

四、陕西省宝鸡高新医院违规结算医保基金案

经陕西省医保局根据国家飞检组移交线索进一步调查，发现宝鸡高新医院存在重复收费、串换收费、虚记收费等违规结算医保基金行为，涉及医保基金4906579.3元。当地医保部门处理如下：1.依据协议规定，追回宝鸡高新医院违规结算的医保基金；2.要求该院限期整改。目前，该院违规结算的医保基金4906579.3元已全部追回。

五、甘肃省白银市第一人民医院违规结算医保基金案

经甘肃省医保局根据国家飞检组移交线索进一步调查，发现白银市第一人民医院存在挂床住院、超限用药、过度检查诊疗、多收费等违规结算医保基金行为，涉及3113236.34元。当地医保部门处理如下：1.依据协议规定，追回白银市第一人民医院违规结算的医保基金；2.要求该院限期整改。目前，该院违规结算的医保基金3113236.34元已全部追回。

六、青海省西宁市第三人民医院违规结算医保基金案

经青海省医保局根据国家飞检组移交线索进一步调查，发现第三人民医院存在超标准收费、重复收费、超量收费、超范围用药等违规结算医保基金行为，涉及1829682.81元。当地医保部门处理如下：1.依据协议规定，追回西宁市第三人民医院违规结算的医保基金；2.要求该院限期整改。目前，该院违规结算的医保基金已追回499004.4元，剩余部分正进一步追缴中。

七、广西壮族自治区南宁市隆安县人民医院违规结算医保基金案

经广西壮族自治区医保局根据国家飞检组移交线索进一步调查，发现南宁市隆安县人民医院存在重复收费、串换收费、分解收费、多记费用、套餐式检查、超范围用药等违规结算医保基金行为，涉及医保基金9831778.43元。当地医保部门处理如下:1.依据协议规定，追回隆安县人民医院违规结算的医保基金；2.要求该院限期整改。目前，该院违规结算的医保基金9831778.43元已全部追回。

八、宁夏回族自治区固原市西吉县人民医院违规结算医保基金案

经宁夏回族自治区医保局根据国家飞检组移交线索进一步调查，发现固原市西吉县人民医院存在串换收费、分解收费、多记费用、超范围治疗等违规结算医保基金行为，涉及医保基金4539843.3元。当地医保部门处理如下:1.依据协议规定，追回西吉县人民医院违规结算的医保基金；2.要求该院限期整改。目前，该院违规结算的医保基金4539843.3元已全部追回。

九、新疆生产建设兵团八师石河子中医医院违规结算医保基金案

经新疆生产建设兵团医保局根据国家飞检组移交线索进一步调查，发现石河子中医医院存在超标准收费、重复收费、串换收费、捆绑收费、超范围用药等违规结算医保基金行为，涉及医保基金3140542.52元。当地医保部门处理如下:1.依据协议规定，追回石河子市中医医院违规结算的医保基金；2.要求该院限期整改。目前，该院违规结算的医保基金3140542.52元已全部追回。

十、西藏自治区林芝中区医院违规结算医保基金案

经西藏自治区医保局根据国家飞检组移交线索进一步调查，发现林芝中区医院存在超标准收费、重复收费、套餐式检查化验等违规结算医保基金行为，涉及医保基金1178968元。当地医保部门处理如下:1.依据协议规定，追回林芝中区医院违规结算的医保基金；2.要求该院限期整改。目前，该院违规结算的医保基金1178968元已全部追回。