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垃圾“变身记”（民生小事这样解决(47)）

本报记者  张  文

2021年05月10日08:14 来源：人民网－人民日报海外版

　　多少年了，四川绵阳盐泉镇新和村的干部们一直为村里的10多个垃圾池而烦恼：存放是个难题，经常因无法及时清运，搞得怨声载道。

　　2018年初，镇上派出技术员来村里进行“垃圾改造”。起初，很多人纳闷：“这脏臭的垃圾能做啥子哟？”

　　技术员揭晓了答案：烂菜叶、瓜果皮这类有机垃圾要被制成酵素，还田利用。

　　工艺也蛮简单：用塑料桶，将有机垃圾加上黄糖泡水发酵即可。仅需6斤黄糖，便能制成100斤酵素，足够20亩农田喷洒。

　　效果怎样？喷洒酵素之后，农田肥力高、不生虫，不用农药化肥，每亩地节约成本200元，还能增产130多斤！

　　江冬梅是村里最早“吃螃蟹”的农户，家里10多亩稻谷，仅增值部分便超过了1.2万元。她现在和垃圾有了“感情”：“以前是垃圾，现在可是宝喽！酵素里加入硒元素，在水稻怀穗期、抽穗期、包浆期喷洒，产出的富硒米口感好，附加值高了，价格才俏。别人的米每斤2.5元，我的米每斤4元，4吨多一销而空。”

(责编：杨迪、孙红丽)



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