垃圾“变身记”（民生小事这样解决(47)）

多少年了，四川绵阳盐泉镇新和村的干部们一直为村里的10多个垃圾池而烦恼：存放是个难题，经常因无法及时清运，搞得怨声载道。

2018年初，镇上派出技术员来村里进行“垃圾改造”。起初，很多人纳闷：“这脏臭的垃圾能做啥子哟？”

技术员揭晓了答案：烂菜叶、瓜果皮这类有机垃圾要被制成酵素，还田利用。

工艺也蛮简单：用塑料桶，将有机垃圾加上黄糖泡水发酵即可。仅需6斤黄糖，便能制成100斤酵素，足够20亩农田喷洒。

效果怎样？喷洒酵素之后，农田肥力高、不生虫，不用农药化肥，每亩地节约成本200元，还能增产130多斤！

江冬梅是村里最早“吃螃蟹”的农户，家里10多亩稻谷，仅增值部分便超过了1.2万元。她现在和垃圾有了“感情”：“以前是垃圾，现在可是宝喽！酵素里加入硒元素，在水稻怀穗期、抽穗期、包浆期喷洒，产出的富硒米口感好，附加值高了，价格才俏。别人的米每斤2.5元，我的米每斤4元，4吨多一销而空。”