重庆33个有扶贫开发任务区县居民健康素养水平升至22.13%

记者7日从重庆市卫生健康委获悉，2020年，重庆33个有扶贫开发任务的区县居民健康素养水平达22.13%，较2019年(20.49%)提高1.64个百分点。截至目前，重庆共建设健康促进医院(二级及以上医院)475家、健康促进学校(中小学)1777所、健康社区1862个、健康村1309个、健康家庭(户)58.55万户。

健康素养是指个人获取和理解健康信息，并运用这些信息维护和促进自身健康的能力，包括基本知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能三个方面内容。重庆市卫生健康委党委委员、副主任蒋志强表示，健康素养水平是健康中国和卫生健康事业发展规划的一项重要指标。

据介绍，2020年重庆市居民健康素养水平为23.01%，较2019年(20.82%)提高了2.19个百分点，十三五期间(较2015年的10.16%)提高了12.85个百分点。其中居民基本知识和理念素养水平为30.76%、健康生活方式与行为素养水平为26.55%、基本技能素养水平为21.54%。

“各方面健康素养水平较2019年均有提高。特别是2020年我们全面加强针对新冠肺炎疫情防控的健康科普知识宣传，有效推动了居民传染病防治健康素养水平提升至25.61%，在六类素养水平中提升幅度最大。”蒋志强说。

重庆市健康教育所副所长赖维云表示，下一步重庆将针对农村、渝东北三峡库区城镇群、渝东南武陵山区城镇群等重点区域，对老年人、农民、文化程度较低者等重点人群，通过健康教育讲座、公众健康咨询、发放健康教育宣传资料等多种方式，有计划、有步骤、有层次开展形式多样的健康教育活动，助力重庆市居民健康素养水平均衡提升。 (韩璐 王雪宇)