“我为疫苗接种出份力”

元旦假期，北京门头沟区龙泉医院发布了将组织疫苗接种队的通知，医院护士李信缔掏出手机第一时间想报名，不过信息却没有直接发出去。因为她当时已经怀孕了。

“医院人手挺紧的，我觉得自己身体能行，也想报名，但是还得跟你商量一下。”李信缔给丈夫吴迪打了个电话。小两口是典型的警医家庭，吴迪在疫情期间曾多次协助辖区疾控部门的工作人员开展流调溯源工作，疫苗接种对于疫情防控的重要性他心里有数。

“只要你觉得身体吃得消，就报名吧。”吴迪鼓励妻子说，“我支持你！”

李信缔立刻跟医院报名。医院在全面评估了她的健康状况后，同意她加入接种团队。

元旦假期刚结束，李信缔就到门头沟区东辛房街道疫苗接种点上岗了。作为一名入党积极分子，她时刻以一名共产党员的标准要求自己，事事上心，事事精心。每天她提前半小时到岗。“这个事我来负责”“行，放心吧。我来”……这些成了李信缔工作中的口头禅。

“这闺女还怀着孩子呢，真不容易！谢谢你呦。”一天，接种工作临近尾声，一位大妈打完疫苗，连声跟李信缔道谢，嘱咐她说，“你也一定要注意身体啊。”

几位等待接种疫苗的居民听到了，纷纷送上祝福，叮嘱李信缔多注意休息。虽然隔着口罩，但李信缔仿佛看到了每个人最真诚的笑脸。后来跟家人回忆时，李信缔笑呵呵地说：“瞧，我的付出多有价值。”

前不久，出于对李信缔身体的关照，医院将她调回原有岗位。每天，她依旧会盯着疫苗接种的工作进展。她说：“全市疫苗接种已经超过2200万剂次了，一想到这里面有我出的一份力，我就特别自豪。”