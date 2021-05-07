医管青年大讲堂启动暨首课开讲

本报北京电 （记者熊建）日前，北京市医院管理中心“医管青年大讲堂”启动仪式暨第一期活动（市属医院先进工作者事迹报告会）在北京天坛医院举行。

“医管青年大讲堂”系列活动由北京市医管中心团委负责，从政治理论、文化传统、专业技能、综合知识等方面入手，搭建青年学习交流提升平台，通过青年学讲结合，学史奋进、创新思维、开拓视野、提升素质，营造青年浓郁学习氛围，加强引领凝聚青年，助力青年成长成才。

第一期活动以“传承劳模精神 争当时代先锋”为主题，以“先进工作者代表讲事迹+青年代表谈感悟”的形式，旨在发挥典型榜样示范效应，用身边人物、生动语言、鲜活故事把党史学习与卫生健康事业发展史、市属医院发展史学习相结合、相贯通，把学习成果转化为推动医疗系统内青年不忘初心、奋发有为、护佑健康的不竭动力。

首讲邀请了北京天坛医院院长王拥军、北京妇产医院副院长阴赪宏、北京朝阳医院眼科副主任陶勇等3位市属医院先进工作者代表作为医管“青年导师”，分别讲述了他们在科技创新、健康扶贫和公益行动等方面的感悟体会并送上青年寄语，让勇于创新、仁心仁术、医者大爱、无私奉献的精神在医疗系统广大青年心中落地生根、开花结果。