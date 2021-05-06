向军休干部学党史固国防暨捐赠公益服务巡回活动在北京展开

“我和我的祖国一刻也不能分割，无论我走到哪里都流出一首赞歌……”伴随着军旅歌唱家悠扬的歌声，献礼“建党100周年”，向军休干部学党史固国防暨捐赠公益服务活动在莲花池军休所、北京海淀军休办和北苑军休所巡回展开。据悉，本次活动在北京市军休办和军队指导下，由全国军人军属服务平台——惠军生活、国务院国管局国兴服务中心、金地物业联合主办。

惠军生活负责人郑静表示，惠军生活是军队内部服务平台，被国家相关部门延伸服务至退役军人军属并面向社会，平台汇聚社会力量，提供吃穿住行、教育培训、就业创业、文旅康养、扶贫助困等全生命周期全方位优待优惠优质服务保障。举办此次巡回活动旨在将军队社会化保障服务成熟模式转化为军休社会化服务模式，以实际行动贯彻落实党史学习教育要求。

中国太平养老保险股份有限公司作为企业代表表示，和惠军平台合作的消费养老保障体系得到了国家银保监会批准，是中国养老的创新，旨在丰富和提高军人军属和军休干部的养老保障层次和水平。

崇文门中医院院长姜永发言表示，要以此次拥军活动为契机，加紧与惠军生活平台对接，将医院“互联网+云诊疗”服务迅速落地，依托首都各大三甲医院专家资源，通过互联网的形式为全国各地的军休老干部提供高质量的医疗服务，切实解决广大军休干部群体的就医痛点，使其尊享健康温暖。

受访者供图

在活动现场举行的慰问捐赠仪式上，爱心企业捐赠了抗疫、健康以及生活物资，军休领导和主办方给爱心企业颁发了荣誉证书。惠军联盟艺术家准备了文艺慰问演出，和军休老首长在合唱《我爱我的祖国》、《党啊亲爱的妈妈》等红色歌曲中将活动推向了高潮。同时，惠军联盟企业为军休干部们带去了免费法律咨询、心理咨询、健康讲座、中医义诊、家电清洁、首饰清洗、声乐培训、防诈宣讲、智慧养老等公益服务，同时开展了公益性生活大集。

参加现场活动的军休干部表示，这样的活动把很多急需的服务送到了家门口，希望能经常持久的开展。惠军生活负责人也表示，下一步将深度联合国管局国兴服务中心等企业，打造双拥共建服务平台和媒体矩阵，在全国全军巡回举行类似活动。

(责编：董童、李源)