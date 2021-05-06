五一起养犬应定期接种狂犬病疫苗

2021年5月1日起新的《中华人民共和国动物防疫法》施行，第30条明确规定：单位和个人饲养犬只，应当按照规定定期免疫接种狂犬病疫苗，凭动物诊疗机构出具的免疫证明向所在地养犬登记机关申请登记。携带犬只出户的，应当按照规定佩戴犬牌并采取系犬绳等措施，防止犬只伤人、疫病传播。

近期一些市民向广州警方咨询养犬登记、养犬续期等文明养犬有关事宜。据了解，2009年7月1日实施的《广州市养犬管理条例》，对广州市犬只免疫、犬只上牌等养犬工作有了明确的规定。一直以来，广州警方会同市农业农村部门、城市管理综合部门等政府职能部门，不断加强全市养犬管理服务工作，持续开展各类文明养犬宣传工作，依法查处养犬不登记、遛犬不牵绳等各类违法违规养犬行为，通过“广州养犬服务通”微信小程序，开展线上办理养犬工作事项；会同具有免疫资格的动物诊疗机构开展犬只免疫、犬只登记等服务事项。

广州警方温馨提醒

1广州警方建议市民使用电子养犬登记证（可在微信小程序中查询展示），电子养犬登记证与实体养犬登记证具有同等法律效力。

2饲养犬只应当按照规定定期免疫接种狂犬病疫苗，凭动物诊疗机构出具的免疫证明向公安机关申请登记。携带犬只进行户外活动的，应当用犬绳牵领犬只，防止犬只伤人、疫病传播。

3养犬登记证逾期的，养犬人可以通过“广州养犬服务通”微信小程序或前往辖区动物服务机构办理犬只续期事项，通过线下自取（地址为对应辖区的政务服务中心，根据饲养犬只的地址确定）或快递方式（根据养犬人填写的快递地址）领取实体犬牌。

4犬只未登记，养犬人可以通过“广州养犬服务通”微信小程序或前往辖区动物服务机构办理犬只登记事项，审核通过的，通过线下自取或快递方式领取实体犬牌。

5因近期办理养犬登记、续期等事项的市民较多，服务可能出现延误的问题，目前有关部门正抓紧优化，敬请市民谅解。办理中遇到的问题或疑问，可拨打服务电话：4000731920，也可通过具有免疫资格的动物服务机构进行咨询。（全媒体记者李栋）