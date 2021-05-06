今年“五一”假期国内旅游市场一片红火

返乡探亲、亲子游需求强劲复苏：西湖断桥变“人桥”、西安兵马俑博物馆“只见人头不见俑”、长沙橘子洲景区达到最大承载量……今年“五一”假期，“人从众”模式再现。记者今天综合多家在线旅游平台的数据发现，“五一”期间，国内旅游市场一片红火，机票、酒店、景区门票预订量和人均消费等均刷新纪录。

文化和旅游部5日晚间公布的2021年“五一”假期旅游市场数据显示，5月1日至5日，全国国内旅游出游2.3亿人次，同比增长119.7%，按可比口径恢复至疫前同期的103.2%。

去哪儿网发布的《2021“五一”假期出游报告》表明，今年“五一”期间，该平台机票预订量较2019年增长超3成，酒店预订量较2019年增长超4成，人均花销达1713元，创近年“五一”假期新高。

同程旅行发布的数据显示，2021年“五一”期间，平台各项业务预订量指标均全面反超疫情前的2019年同期水平。大交通（含机票、火车票、车船票）服务人次同比上涨133%，酒店预订间夜量同比上涨218%，平台景区门票预订量同比增长441%。

“与清明假期周边游火爆不同，‘五一’期间舒适宜游的天气叠加长假出游效应，马蜂窝平台的长线目的地订单量也大幅上涨——新疆、内蒙古、宁夏、四川等地颇受欢迎，年轻游客在当地采用自驾的方式体验自然风景，或者到宁夏西夏博物馆、四川三星堆博物馆这样的文化地标观看展览。”马蜂窝旅游研究中心负责人冯饶说。

小猪民宿的数据也显示，今年“五一”平台预订量较清明节增长1.6倍，长线跨省游首次大幅超周边游。

虽然游客出游热情高涨，但疫情防控常态化下，游客选择旅游产品时更加注重品质和体验。“今年‘五一’期间，定制游和当地游产品在马蜂窝平台的订单量占整体旅行玩乐产品的比重达94.2%。可见，游客到达旅行目的地后，在当地参团、包拼车或者根据预算和兴趣定制旅行，都是今年‘五一’的热门选择。”冯饶说。

从途家民宿预订情况来看，今年“五一”，平台4钻、5钻等高端民宿的订单量占比超过了20%，客单价达到1998元。高品质消费特点鲜明，专注于风情体验、休闲疗愈、设计独特的高端民宿更受青睐。

驴妈妈旅游网CEO邹庆龄则表示，今年“五一”，游客的出游热情高涨，国内长途游小团定制比例提升；周边游产品中，酒+景、酒+X的组合更受青睐。优质酒店套餐产品已成影响游客选择目的地的重要因素之一。

对此，专家表示，尽管对今年“五一”期间的火爆早有预期，但多项指标都反超疫情前的2019年同期水平仍让整个旅游业为之振奋。这说明国内旅游业已呈现出良好态势，为整个旅游业的复苏注入了强心剂，也有助于提振国内消费。（记者杨召奎）