节日期间北京丰台为居民接种新冠疫苗7.5万剂次

“因为工作原因，已经错过了几次接种疫苗的机会，得知‘五一’期间接种不停，就赶紧选择离家近的接种点来接种疫苗了。”昨天，在北京丰台区大红门街道党群服务中心疫苗接种点，一位正在排队等候接种的市民告诉记者。记者了解到，“五一”期间丰台区28个接种点全部照常投入使用，共完成7.5万剂次的接种。

昨天上午9点，在大红门街道接种点的咨询台前，来自大红门社区卫生服务中心的几名家庭医生正在为老年人详细讲解接种注意事项。

丰台区疾控中心主任信振江介绍，“五一”期间丰台区28个接种点全部照常投入使用，2000余名医务人员坚守岗位，每天疫苗接种量在1.5万剂次左右，已经完成接种7.5万剂次，目前疫苗供应充足，各项工作准备充分。为了提供更加便利高效的接种服务，丰台区还新启用了9辆移动疫苗接种车。“五一”期间每天出动13辆移动疫苗接种车，全力满足市民的疫苗接种需求。（记者 孙颖）