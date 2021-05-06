疫情反弹背后的“美国病”

近来，美国密歇根州等地再次出现疫情反弹，全美新增新冠肺炎确诊病例持续上升，新一波疫情大有卷土重来之势。与此同时，美国白宫官员日前宣布，美国已接种超过2亿剂新冠疫苗。据美国疾病控制与预防中心统计，已有超过40%的民众至少接种1剂新冠疫苗，接种数量在发达国家中处于领先地位。

在美国政府高调渲染疫苗接种进展的背景下，接种人数的增多却没带来疫情的同步缓解，反而出现反弹，这一现象颇为吊诡。更反常的是，美国国内还出现“美国后来居上赢得疫情胜利”的言论，这显然是脱离实际的自我“精神胜利法”。

美国当前疫情呈现多点反弹状态。密歇根州、纽约州、佛罗里达州、新泽西州等人口较密集地区，近期新增病例激增，这与美国政府及各州采取的防疫政策有很大关系。

受疫苗接种率上升及经济复苏压力的驱动，美国政府在一定程度上放松了防疫措施，部分州的州政府取消口罩令、允许餐馆和商户重新开业，甚至宣布疫情已经结束。防疫政策的松绑令民众防疫意识出现松懈，不少人认为胜利在望，纷纷恢复“正常”生活。此外，美国政府研究和应对变异新冠病毒的工作严重滞后，现有新冠疫苗抗击变异病毒的效果也不理想，导致新的感染病例急剧上升，疫情形势趋于严峻。

自疫情暴发以来，美国始终未能走出疫情阴霾，“恶化—缓和—反弹”的现象反复上演，这表面上是国家公共卫生治理的危机，本质上暴露出美国政治、社会存在的诸多深层次问题。

首先，政府抗疫不力是主因。美国前任政府漠视生命、放弃抗疫努力，导致美国一度成为全球疫情“重灾区”。现任政府上台后，将防控疫情作为执政初期优先事项，推动出台疫情纾困计划。但相较于美国疫情的严重程度，有关政策显然不够有力有效，口惠而实不至。现任政府仍试图在疫情防控与经济复苏之间寻找平衡，寄希望于尽快实现疫苗全民接种，缺乏足够的意愿和能力推行严格的防疫政策，令美国疫情难以遏止。

其次，政治力量操弄是根源。疫情从一开始便成为美国政治博弈的工具。美国国内政治力量为谋一己私利，将防疫政策上升到政治意识形态高度。在少数政客的灌输和怂恿下，部分民众将个人自由与健康安全对立起来，认为防疫政策威胁个人自由，是别有用心的“政治迫害”。民主党与共和党各有私心，抗疫与反抗疫力量之间的斗争从未休止，美国政治极化痼疾显露无遗。

第三，社会矛盾激化是催化剂。当前，种族矛盾等社会问题与疫情同步发展、相互促进，疫情导致民众更加冲动，偏激仇恨行为频发，而民众上街游行抗议又加剧疫情蔓延。短期看，这些社会矛盾深重难解，如果疫情无法尽快得到有效控制，矛盾只会更加尖锐。

疫情危机久拖不决，令美国民众生活越发艰难。政府救济或解一时之急，却难为民众摆脱困境提供有效助力，当下仍有许多家庭尤其是工薪阶层难以负担日常开支，挣扎在生活崩溃的边缘。如果任由疫情发展，经济复苏也无从谈起。

可以说，疫情已成为美国政治、经济、社会等各领域矛盾的放大器和催化剂，对美国产生了全领域、全方位、长时期的冲击，这是一场典型的美国式危机。难以根除的政治社会痼疾以及政府在疫情防控、国家治理等方面的诸多失误，正是这场“美国病”的根源。

（作者为中国国际问题研究院美国研究所助理研究员）