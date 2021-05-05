云南瑞丽三地调整为低风险地区 全国疫情中高风险地区清零

5月4日20时起，云南瑞丽市姐告国门社区，团结村委会金坎、弄喊片区（瑞丽大道以南）被调整为低风险地区。至此，瑞丽市中高风险地区清零，这也意味着全国疫情中高风险地区清零。

5月4日晚，云南瑞丽市新冠肺炎疫情防控工作指挥部发布关于疫情风险等级调整的通告，经疫情防控专家组评估，自2021年5月4日20时起，瑞丽市风险地区调整如下：姐告国门社区，团结村委会金坎、弄喊片区（瑞丽大道以南）调整为低风险地区。

至此，瑞丽市中高风险地区清零，这也意味着全国疫情中高风险地区清零。

3月30日0时至24时，云南省新增新冠确诊病例6例，新增无症状感染者3例，均在瑞丽市。随后，瑞丽开展全员核酸检测，全面启动新冠病毒疫苗大规模人群接种。

另据国家卫健委5月4日消息，截至2021年5月3日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗27990.5万剂次。

文/记者 戴幼卿