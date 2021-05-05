全球抗疫远没到放松的时候

图为四月二十三日，医务人员在印度博帕尔的医院进行新冠病毒检测采样。

（新华社发）

综合外媒报道，4月以来，印度新冠肺炎疫情反弹迅猛，单日新增确诊病例数连创新高，已突破30万例，引发国际社会高度关注。

糟糕的情况不止发生在印度。在美国、日本、巴西以及一些欧洲国家，疫情形势也不容乐观。当地时间4月26日，世界卫生组织举行新冠肺炎例行发布会，世卫组织总干事谭德塞表示，全球疫情形势仍在恶化，全球新增确诊病例数量连续九周增加，新增死亡病例数量连续六周增加。

“许多国家仍面临密集传播”

“许多国家仍面临密集传播，印度的情况令人心碎。”在4月26日的世卫组织例行发布会上，谭德塞忧心忡忡地指出，“上周全球新增病例数量几乎与疫情暴发以来前5个月的病例总数一样多。”

印度官方数据显示，4月5日印度日增确诊病例首次超过10万例，15日超过20万例，几天后超过30万例。据路透社报道，印度已经打破了美国此前保持的全球单日新增确诊纪录，连日刷新自己前一日的纪录。

据日本共同社报道，日本内阁官房长官加藤胜信在4月26日的记者会上表示，在印度发现的“双重突变”新冠病毒，已在日本国内发现21例。当日，日本累计新冠死亡病例超过1万例，其中约八成于去年12月以后发生。鉴于疫情肆虐，东京都、大阪府等地已进入第三轮疫情紧急状态。

在全球疫情重灾区美国，密歇根等州的疫情正处于新一轮暴发中，年轻重症患者激增。据美媒报道，根据密歇根州卫生和医院协会的统计，该州30多岁和40多岁新冠肺炎患者的住院率，是2020年秋天疫情高峰期间数字的两倍。专家警告称，随着各州放宽限制，加之迎来传统假期等因素，密歇根州新冠肺炎确诊病例激增情况可能会在美国各地重演。

南美疫情同样令人焦心。刚刚过去的4月，是巴西新冠肺炎疫情流行以来死亡人数最多的一个月。截至当地时间4月24日，当月新冠肺炎死亡人数已超过6.7万人。巴西权威医疗研究机构奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会4月下旬发布的疫情观察结果显示，当前巴西新冠肺炎疫情表现出感染率和死亡率持续处于高位的状态，20至29岁是当前死亡人数增加最多的年龄段。

欧洲的形势也不乐观。据路透社4月25日报道，德国第三波疫情还在持续，应对难度相当大。法国卫生部4月26日的数据显示，法国新冠肺炎重症患者达6001人。这是去年4月以来法国重症患者再度突破6000人的关口，表明医疗系统的压力仍然巨大。

“疫情防控与病毒变异赛跑”

在人类与新冠病毒斗争一年多后，疫情为何仍在多国肆虐？

中国国际问题研究院美国研究所所长苏晓晖向本报记者指出，今年以来，世界各地又接连报告多种变异新冠病毒。病毒变异带来更大的传染风险，客观上增加了抗疫难度，但疫情防控中的“人祸”不容忽视。

《外交政策》杂志近日援引专家观点分析印度疫情“面临失控”的症结，认为变异病毒的传播和大型活动的频繁举行以及人口的高流动性，是造成印度疫情危机的主要原因。印媒认为，印度疫苗接种进程不理想，并一度因美国实施原材料出口管制而面临疫苗短缺，无法为新一轮疫情的到来提供屏障。

印度面临的问题，成为眼下全球抗疫中种种乱象的突出写照。外交学院教授高飞在接受本报记者采访时指出，目前来看，在全球局部地区，疫情还呈现暴发趋势，全球疫情防控远远没有取得胜利。“多种变异病毒的出现带来了新挑战，人类的疫情防控实际上是和病毒变异赛跑。一些国家在抗疫与复苏之间摇摆不定，没有凝聚更多共识，民众过早放松了警惕。此外，疫苗生产和分配集中在少数国家，出现发达国家‘囤积’疫苗、发展中国家‘一剂难求’的怪象。”

杜克大学全球健康创新中心的报告显示，美国到7月可能有超过3亿剂疫苗，出现供过于求。与此同时，牛津大学统计的数据显示，尼日尔、喀麦隆、利比亚、巴布亚新几内亚的首剂疫苗接种率小于千分之一。

还有外媒分析指出，时至今日，一些国家仍面临疫情防控政策之争，甚至引发暴力冲突，对抗疫造成阻碍。一些美国人开始“假装”疫情已经结束，不愿意克制自己停止旅行和暂停参加大小集会活动。英国伦敦近日还爆发反对疫情封锁的大规模抗议游行。在德国，由于多州拒绝执行更严格防控措施，联邦议院近日通过了《传染病防治法》修正案，赋予政府更多权力应对疫情。

“希望来自科学和团结”

全球因新冠肺炎死亡的病例已经超过300万例，这个数字仍在增加。疫苗已经成为人类最终战胜疫情的重要武器。世卫组织近日宣布发起“2030免疫计划”，并将发起新的募捐活动，为全球新冠疫苗实施计划筹款。

“如果做不到疫苗公平分配，这场疫情将会将给世界带来更多冲突、更多暴力、更多贫困。那些‘疫苗民族主义者’不可能独善其身。”红十字国际委员会主席彼得·毛雷尔近日表示。

美国《纽约时报》4月24日以《世界需要更多新冠疫苗》为题刊文，称美国等富裕国家应停止囤积疫苗、暂停专利、共享技术和资源以及创造更多生产能力、投资替代品。文章还指出，“最脆弱的经济体继续摇摇欲坠，在其它地方取得的成果最终也将受到威胁。病毒传播的时间越长，变异成更具传染性、致命性或抗疫苗性的可能性就越大。”

“我们可能对新冠肺炎感到厌烦，但病毒不会厌烦我们，它会对身体较弱的人们下手，还会对其他弱点下手，如不平等、分裂、否认、一厢情愿和顽固无知……我们唯一的希望是科学、解决方案和团结。”世卫组织总干事谭德塞在2020年11月第73届世界卫生大会中的致辞，当下仍值得各国细细思量。

“所谓‘新冠疲劳’值得警惕。在经历一年多的抗疫后，严格的防疫举措必须继续坚持。”苏晓晖指出，“全球抗疫还远远不到能够放松的时候，各国要处理好抗击疫情与重启经济之间的关系，打破‘疫苗民族主义’，形成全球抗疫合力。”

“放下偏见，开展持续合作，这是国际社会应对疫情的主要路径。”高飞指出，人类是休戚相关的命运共同体。只要一个国家的疫情没有结束，全球疫情就无法彻底终结。在面临第三轮、第四轮疫情时，一些国家仍然应对乏力，重复之前的错误，需要作出深刻反思。“新冠肺炎疫情也给我们新的思考，面对未来更多的全球性危机，国际社会应团结起来，建立有效应对机制。”