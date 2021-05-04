国家卫健委：5月3日新增新冠肺炎确诊病例17例 均为境外输入病例

人民网北京5月4日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至5月3日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。5月3日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例17例，均为境外输入病例（四川6例，广东4例，上海3例，山东2例，江苏1例，云南1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例15例，解除医学观察的密切接触者122人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例292例（其中重症病例5例），现有疑似病例6例。累计确诊病例5716例，累计治愈出院病例5424例，无死亡病例。

截至5月3日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例325例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例85753例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90714例，现有疑似病例6例。累计追踪到密切接触者1009335人，尚在医学观察的密切接触者7006人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者20例（均为境外输入）；当日转为确诊病例5例（均为境外输入）；当日解除医学观察13例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者328例（境外输入319例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12980例。其中，香港特别行政区11786例（出院11447例，死亡210例），澳门特别行政区49例（出院49例），台湾地区1145例（出院1058例，死亡12例）。