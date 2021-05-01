截至4月30日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

4月30日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例16例，均为境外输入病例（广东7例，上海3例，四川2例，浙江1例，福建1例，广西1例，云南1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例19例，解除医学观察的密切接触者528人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例287例（其中重症病例3例），现有疑似病例11例。累计确诊病例5673例，累计治愈出院病例5386例，无死亡病例。

截至4月30日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例325例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例85710例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90671例，现有疑似病例11例。累计追踪到密切接触者1008010人，尚在医学观察的密切接触者6479人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者16例（均为境外输入）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察17例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者319例（境外输入310例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12951例。其中，香港特别行政区11774例（出院11416例，死亡209例），澳门特别行政区49例（出院49例），台湾地区1128例（出院1053例，死亡12例）。