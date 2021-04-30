全国3324家定点医药机构配备19种新增谈判药品

新华社北京4月30日电（记者沐铁城、彭韵佳）据国家医保局30日最新消息，国家医保局已经组织专家，从2020年新增的谈判药品中筛选出首批19种临床需求迫切，可替代性不强的药品，安排相关企业报送已配备的定点医疗机构和定点零售药店信息，方便有需求的参保人员就医购药。

国家医保局医药司目录处处长张西凡介绍，截至2021年4月15日，19种谈判药品在全国3324家定点医药机构有配备，其中定点医疗机构1417家，定点零售药店1907家。

“19种药品中许多是抗肿瘤药品。”北京医院药学部主任药师胡欣介绍，其中11种口服类药品，包括甲苯磺酸尼拉帕利胶囊、甲磺酸阿美替尼片、泽布替尼胶囊等。8种注射类药品，包括替雷利珠单抗注射液、特瑞普利单抗注射液、注射用卡瑞利珠单抗等。

张西凡提示，此次公布的首批19种医保目录谈判药品已配备的定点医疗机构和定点零售药店信息公众都可以通过“国家医保服务平台（APP）”查询到，公众可以根据提示自行查询。

下一步，国家医保局将视需要，继续组织企业报送、更新相关信息。