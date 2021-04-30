国务院联防联控机制：“五一”出行疫情防控不放松 有效防止人员聚集

国家卫健委官网截图

人民网北京4月30日电 （张文婷）为切实做好“五一”假期疫情防控工作，近日，国务院联防联控机制印发《关于做好“五一”假期旅游出行疫情防控工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》指出，当前防控形势仍然严峻复杂，要清醒认识疫情防控的长期性、复杂性和不确定性，要统筹推进假日旅游出行和疫情防控工作，强化旅游预约管理，有效防止人员大量聚集。既要保障人民群众旅游出行安全有序便利、又要做到疫情防控科学精准适度。

国家卫健委疾控局在解读《通知》时表示，《通知》从有效防止出现人员聚集，加强交通出行保障，做好场所通风消毒等工作，着力强化疫情监测预警，确保疫情快速响应处置，强化重点人员疫苗接种，从严落实外防输入措施等方面对疫情防控工作作出了具体部署。

《通知》强调，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，严格落实属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任，及时开展隐患排查和治理，防范“五一”假期发生重特大安全事故。

《通知》要求各地联防联控机制做好任务分解，明确责任落实单位，压实属地责任、部门责任、单位责任、个人责任。因地制宜、因时制宜完善疫情防控措施。