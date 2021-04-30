在云南昆明近郊的凤凰山麓，隐藏着一个古老的村落——乐居村。

那是一次不经意的郊游，我来到乐居村。一块高大显眼的石碑立于村口的小桥边。石碑上赫然撰书：西北逶迤，有乐居一隅，山峦不在巍峨，形似弓背，直射天狼。于此，仰可揽丽日明月，绝地通天；俯可得龙潭碧水，幽邃弘远。背依岭岗，苍翠蓊郁；前迎田畴，春绿秋金。绝胜矣！

沿着狭窄的小巷拾级而上，一幢幢古朴典雅、别具一格的院落呈现在了眼前。一个偏僻、闭塞的山野之地，居然会有这样一处所在，那份别致与尊贵，那份厚重与脱俗，与周边的村落形成了极大的反差。我无法按捺内心的不解与好奇，无奈时间仓促，只好匆匆作别。

最近，我再次探访了这个神秘的村落。

这是一个有着600多年历史的彝族村落。它背西向东，依山而就，鹤立鸡群般雄居一方。全村146户人家，层层叠叠，错落有序，村子周围古树参天，泉水环流，远远望去，犹如镶嵌在青山绿水间一颗闪亮的明珠，特别耀眼。这次探访，正是春花烂漫时，乐居村仿佛成了花的世界。走进千亩梨园，大片大片的梨花洁白如雪，铺满山岗。漫步其中，春风轻拂，团团簇簇的花枝在头顶摇曳，你才体会到“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”的意境，是怎样的一种震撼！放眼望去，那些桃花、杜鹃、马樱、山茶以及各种叫不出名来的山花，万紫千红，点缀在青山绿水间，熠熠闪烁。这一切，映衬着已经醒来了的山水田园，让我真真切切看到了陶渊明笔下的世外桃源。

客观地讲，在中国众多的乡村，像这样的自然美景也并不少见，然而乐居村与众不同之处，还在于它独特的建筑风格，那就是被专家称之为“一颗印”的民居建筑。

何谓“一颗印”？简言之，就是像古代的印章那样呈四方形状的院落。它兼有彝、汉两种民居元素而自成一体，密而聚四合之气，敞而得八方馨风，无论从审美角度，还是实用角度看，都代表着那个时期滇池之滨民族民居建筑形式的最高水准，是中国现存最完整的汉彝合璧古建村落，在少数民族建筑发展史上有着较高的典藏和研究价值。

随着城市化进程加速，原来生活在这里的人们纷纷离开了祖祖辈辈居住的老宅，这里则成了“空心村”，任由风雨侵蚀，日渐破败下来。

2008年，昆明古彝村开发有限公司发现了这一古老村落，决定筹资进行抢救性开发，按“修旧如旧、活化传承”的原则，重新打造还原。目前，整村开发率已超过80%，全村已呈现出了民俗、客栈、酒庄、茶庄、饭庄、面包屋、藏酒屋、特色小吃、陶艺坊、刺绣屋、民族医药、民族曲艺馆、空灵瑜伽、非遗传承街、作家和画家工作室等20多种业态。这一濒临消失的古老村落得以复活，焕发出了勃勃生机。

如今，乐居村已成为云南省和昆明市历史文化名村重点保护单位，并被列入中国传统村落名录。当你细细品味乐居村时，才发现这里有着一种你想象不到的文化根基。在村子附近行走，旧时的牌坊、碑记、古训、民约随处可见。在乐居村，古来就有尊崇文化、鼓励读书的良好风尚，家家都有书香气，人人都是读书人。他们懂仁爱、知理义、讲平等，时至今日，仍保持着行善积德、尊老敬贤、帮贫济困、路不拾遗的古朴民风。

走进村旁那座古树掩映、楼台幽深的“乐居民族文化园”，展厅内那些实物、图片、文字，向人们述说着乐居人悠久灿烂的历史文明。老挝前副总理宋沙瓦·凌沙瓦等多国政要先后到这里考察交流，对乐居村深厚的文化底蕴赞叹不已。

“文化就是乐居村的根和魂”，这是昆明古彝村开发有限公司营销总监曹昆光说得最多的一句话。数百年来，乐居人始终坚守着、传承着、发展着自己那独特的传统文化。2018年底，大乐溪谷国际写作营在乐居村正式启动。中国诗人与来自印度和阿尔及利亚的诗人们欢聚在农家小院，就诗歌创作问题展开研讨交流，间或步行上山，寻味着为中国古代诗人所习以为常的林泉野趣。民族的也是世界的。乐居古彝村已进入国际视野，这对推动乐居村融入世界将产生积极的影响。

“乐居”源于彝语“洛吉”的谐音，意为石山脚下的村庄。乐居者，安居乐业也。