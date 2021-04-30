全国新冠疫苗接种2.44亿剂次
本报北京4月29日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制29日召开新闻发布会，介绍“五一”假期疫情防控和疫苗接种有关情况，并答记者问。
“‘五一’假期，人员流动将增加，疫情传播风险加大，要毫不放松常态化疫情防控措施，不能麻痹大意、消极厌战，不能心存侥幸、松劲懈怠，不能忽视个人防护。”国家卫健委宣传司副司长米锋说，截至4月28日24时，全国累计报告接种新冠疫苗2.44亿剂次，其中55%为近一个月接种。“五一”假期，全国疫苗接种工作不停歇，各地要精细化管理、有序安排接种，同时要做好接种人员轮换、轮休和防护，希望广大群众积极接种，尽早接种。
交通运输部运输服务司副司长李华强介绍，“五一”假期公众出行需求旺盛，全国铁路、公路、水路、民航发送的客运量将达2.65亿人次，日均客流会达到5300万人次，基本恢复到2019年同期水平。交通运输部门将强化运输组织保障、便民工作举措、路网运输服务、常态化疫情防控等措施，全力保障旅客安全、便捷出行。
假期出游，做好个人防护很重要。中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友建议，旅行前要做合理安排，准备口罩、消毒纸巾、免洗洗手液等防护用品。在旅行途中，要注意好个人防护，特别是在通风不畅的地方戴口罩，保持手部卫生，保持社交距离，做好通风。假期不组织、不参加大型聚集、聚会等活动。如果旅行期间出现身体异常，要及时就地就医。
放假期间，公共场所疫情防控不能有丝毫放松。国家卫健委疾控局监察专员王斌表示，各地要保持对疫情防控的高度敏感性，要落实责任，对于密闭空间、室内等重点场所，严格执行消毒、通风等常态化疫情防控措施。
“五一”假期，基层医疗卫生服务机构将正常安排新冠疫苗接种工作。北京市月坛社区卫生服务中心主任杜雪平介绍，接种者在现场接种时要做好个人防护，比如戴口罩、保持一米线距离排队，不要互相扎堆聊天。
《 人民日报 》（ 2021年04月30日 05 版）
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