山东累计追回医保基金23.22亿元

新华社济南4月29日电（记者张昕怡）记者29日从山东省医疗保障局获悉，自2019年到2021年4月底，山东省共暂停或解除医药机构医保服务协议8791家，行政处罚871家，累计追回医保基金23.22亿元。

山东省医疗保障局副局长郭际水表示，自2018年10月成立以来，山东省医疗保障局会同公安、卫健、审计和市场监管等部门，开展打击欺诈骗保专项行动，规范医疗服务行为。

记者了解到，山东省医疗保障局出台医保基金监督管理办法、举报奖励实施细则，实行了行政执法公示、全过程记录、行政执法集体审议制度，完善了医保经办机构内部岗位设置、业务运行、基金财务、信息管理、风险预警等内部管理制度。

郭际水介绍，除此之外，山东省医疗保障局创新医保基金监管方式，建设了全省统一的医保基金智能监控系统。监控内容涵盖医保定点医药机构价格收费、药品耗材购销存、医疗服务行为、处方流转和医保费用结算等各个方面，加快实现对医保基金使用全领域、全过程、全环节的监管。目前，医保基金智能监控系统已在山东省16市上线运行。