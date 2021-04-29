北京市新冠疫苗2剂次全程接种人数超过1000万

新华社北京4月29日电（记者侠克）记者29日从北京市政府获悉，截至4月29日11时，北京市新冠疫苗2剂次全程接种人数达到1001.43万。全市累计接种新冠疫苗人数1432万人，接种剂次2433.43万剂。18岁及以上人群第一剂疫苗接种率达73.55%。60岁及以上人群接种168万人。

专家表示，根据前期新冠病毒灭活疫苗临床试验研究，仅接种一剂新冠病毒灭活疫苗不能产生预期的免疫效果。接种第二剂疫苗大约2周后，接种人群可以产生较好的保护效力。如果没有完成全程接种，获得的保护效果就会“打折扣”。

专家提示，按照新冠病毒疫苗接种技术指南，两剂疫苗接种间隔3周至8周，也就是间隔21天至56天都可以接种。因此目前仅完成一剂的市民朋友，请按照有关部门的提示如期完成第二剂接种。已完成了第一剂疫苗接种，但是因为工作、出差、生病等原因，没有来得及在56天内接种第二剂的市民，也不需要重新再接种两次，只需尽快补种第二剂。