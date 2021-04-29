国家卫健委：我国妇幼健康核心指标位居全球中高收入国家前列

新华社北京4月29日电（记者陈席元、徐鹏航）国家卫健委29日举办发布会，介绍中国妇幼健康进展成效。会上，国家卫健委妇幼司司长宋莉介绍，我国妇女儿童健康水平进一步提高，妇幼健康核心指标位居全球中高收入国家前列。

宋莉介绍，我国妇幼健康核心指标持续改善。2020年全国孕产妇死亡率为10万分之16.9，与2015年相比下降15.9%；婴儿死亡率为5.4‰，与2015年相比下降33.3%；5岁以下儿童死亡率为7.5‰，与2015年相比下降30%。

“我国妇幼健康核心指标位居全球中高收入国家前列。”宋莉表示，从全球来看，我国婴儿和5岁以下儿童死亡率远低于中等收入国家平均水平，孕产妇死亡率远低于全球10万分之53的中位数水平，也远低于中高收入国家10万分之43的中位数水平。

妇幼健康核心指标的改善离不开妇幼健康服务体系的建设。据了解，目前全国共有妇幼保健机构3071家，妇产医院809家，儿童医院228家。统计数据显示，全国妇产科医师数为32.5万人，比2015年增加18.2%；儿科医师为15.9万，比2015年增加34.1%；助产士达到18.3万人。妇产科、儿科专业人才队伍逐步壮大，妇幼健康服务能力不断增强。

同时，妇幼健康服务的公平性、可及性也在不断提高。宋莉表示，“十三五”期间，我国全力推进生育全程基本医疗保健服务，全国住院分娩率持续稳定在99%以上，2020年孕产妇系统管理率、儿童健康管理率分别达到92.7%和94.3%。儿童营养改善项目、孕前优生健康检查、农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查项目覆盖到所有国家级贫困县，妇女儿童健康状况在城乡和地区间的差距逐步缩小。

“我们将切实以妇女儿童健康为中心，推动妇幼健康事业高质量发展，努力让广大妇女儿童的获得感成色更足，幸福感更可持续，安全感更有保障。”她说。