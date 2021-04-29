打通务工人员心理屏障“最后一公里” 四川眉山心理辅导室流动进厂区

为关爱务工人员心理健康和提升务工人员心理危机预见的前瞻力，近日，四川省眉山市公安局高新分局（以下简称高新分局）象耳派出所在化学产业园警务工作站开设心理咨询和辅导室，民警通过与咨询对象一对一深度交流，疏解心结的同时，将矛盾纠纷的苗头隐患化于无形。

据高新分局介绍，针对务工人员受上下班时间所限和羞于开口等情况，还增设了“流动心理辅导室”，协调安排心理咨询师采取定期和不定期的方式，主动走进园区企业，为广大职工排忧解难，打通心理屏障的“最后一公里”。此举在全省公安系统属首次。

求助：工作精神的双重压力 企业监理进警务站求心理疏导

“请问……你们这里……我可以申请……心理咨询吗？”4月初，化学产业园警务工作站心理辅导室外，两名男子站在门前，其中一名男子犹豫不决地小声问道。

“当然可以。快请进！快请进！”工作站民警听闻，连忙把这名男子请进了警务室。

男子接过民警端来的水，低着头，紧抿着嘴，一言不发。民警见状，并没有急于开口说话，而是拍着他的肩膀，轻声告诉他：“放松些，有什么心里话，都可以说说”。

在民警的鼓励和引导下，男子逐渐打开了心扉。原来，这名叫张某的男子是园区某化工企业的一名监理，最近压力较大，情绪一直不稳定，严重影响了工作，却苦于没有倾诉的空间。从工友处得知园区内警务站有心理咨询服务后，思索再三，在工友的陪伴下，找到了民警。

民警了解详情后，与张某开诚布公地探讨沟通，在长达三个小时的时间里，民警将专业术语转化为通俗易懂的家常话，积极为其疏导心结、答疑解惑。

在沟通中，民警不断提醒张某，不良情绪没有想象中的那么可怕，但也不要将其带到工作中。谈心过程中，民警又对其进行了相关法律知识的宣讲，消除了潜在矛盾纠纷的隐患。打开了心结的张某高兴而归。

但工作还没结束，民警将张某的情况录入工作台账，并与其约定，后续将进行回访。

化解：矛盾调解心理干预 厂区建起心理疏导专业空间

据介绍，高新分局化学产业园警务工作站周围企业多、工地多、务工人员多，很多项目正在建设中，目前有流动人口1700多人。随着一些项目的推进，预计今年总共将入住流动人口4500多人，像张某一样存在心理健康症结的务工人员不在少数。

心理辅导室的民警称，由于工作流动性强，园区内大多数务工人员没有固定的劳动关系单位，他们不仅缺乏组织依托，而且由于个体的孤立性很强，其心理健康问题很难被发现，也就很少有机会得到及时的疏解和调适，久而久之，日积月累，一旦走向极端，其危害性和破坏性不言而喻。

据高新分局介绍，经调研发现，园区务工人员的工作与家庭长期分离的生活模式、工作内容与待遇之间的差距以及新生代农民工的身份认同困境，是引发他们心理健康问题的主要因素。为有效解决务工人员的心理健康问题，根据公安部“推动健全社会心理服务体系和危机干预体系”的工作要求，高新分局党委通过盘活工作思路，围绕“我为群众办实事”的宗旨，今年年初，在化学产业园警务工作站内，面向辖区企业务工人员设立心理辅导室。

高新分局局长汤毓表示，考虑到心理咨询工作的专业性，结合辖区平安建设治理等基础工作的特点，化学产业园警务工作站心理辅导室配备了两名民警，他们均具有专业的心理咨询师资格证。他们以“开业”即专业的资质水平，本着就地专员介入、全程精准指导、后续跟踪关注的初衷立意，从关注外来务工人员的心理健康问题为切入点，通过调查走访、现场接待、流动式置入等方式，及时洞察、掌握企业管理者、员工的心理动态，理顺其需求、压力、困顿等心理“结节”，为辖区务工人员提供心理健康服务，将矛盾调解工作前置到心理干预功课中来，切实帮助企业职工卸下思想包袱、轻装上阵，进一步协助、引导驻区企业开展矛盾纠纷调解自查自纠等工作目标。

谋划：引进更多人员机构 打通心理屏障“最后一公里”

化学产业园警务站心理辅导室的设立，成为了眉山市首个专业企业心理服务“窗口”。

在象耳派出所所长袁智看来，通过对来访寻求心理咨询的群众的深入了解，万华警务工作站能够第一时间了解辖区流动人口的心理动态，从而建立“一人一档”，梳理加强对重点人员的跟踪管控，从心理源头消除矛盾发生的隐患，实现矛盾纠纷调处前置，一举两得。

对此，汤毓表示，下一步，警务工作站还将引入国家、省级心理咨询机构，在心理咨询师驻点的同时，邀请社会学、心理学等专家，根据务工人员的需求，在更多的厂区里定期不定期开设“流动心理咨询室”，进一步打造更专业化、更系统化的心理辅导室，更好地服务流动务工人员。

眉山市公安局相关负责人也表示，公安民警要不断强化公仆意识和为民情怀，从点滴小事做起，扎实为群众解难题办实事，持续提升群众的幸福感和满意度。