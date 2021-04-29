国家卫健委：4月28日新增新冠肺炎确诊病例20例 均为境外输入病例

人民网北京4月29日电 （董童）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至4月28日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。4月28日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例20例，均为境外输入病例（浙江11例，上海5例，山西1例，湖北1例，广东1例，四川1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例13例，解除医学观察的密切接触者1704人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例283例（其中重症病例3例），现有疑似病例7例。累计确诊病例5644例，累计治愈出院病例5361例，无死亡病例。

截至4月28日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例324例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例85682例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90642例，现有疑似病例7例。累计追踪到密切接触者1007223人，尚在医学观察的密切接触者6633人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者14例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察11例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者329例（境外输入318例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12920例。其中，香港特别行政区11755例（出院11392例，死亡209例），澳门特别行政区49例（出院49例），台湾地区1116例（出院1050例，死亡12例）。