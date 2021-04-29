人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育
人民网>>健康·生活

2021北京消费季全城启动

马婧

2021年04月29日08:25 来源：北京日报

　　2021北京消费季昨晚启动。北京消费季将持续到年底，通过“一主多辅、多点开花”的形式在全城共同开展，全市各区、经济技术开发区以及多个核心商圈同步举办各区域特色活动。同期，百亿企业消费券面向在京消费者发放。

　　夜幕降临，网红打卡新地标首钢园三高炉二层秀场灯光闪耀，一场别开生面的特色消费体验之旅在这里开启。启动活动紧扣“品牌品质 惠享生活”这一主题，全面展示数字经济发展背景下，居民消费呈现的“新场景”“新趋势”“新体验”。

　　当晚，主持人与主播薇娅进行了连线互动。薇娅除了向海内外消费者推介吴裕泰、北冰洋等北京好物，还推介了“丝路电商”伙伴国的爆款商品以及“小而美”的国潮精品。

　　据悉，“双品网购节”是商务领域一年一度开展的重要网络消费促进活动。第三届“双品网购节”由商务部、工业和信息化部、市场监管总局、国家邮政局、中国消费者协会共同指导开展，昨起在全国、全网同步开启，至5月12日结束，将持续15天。本年度活动将充分发挥电子商务优势，将疫情防控和消费促进有机结合，降低线下消费可能带来的人员聚集风险，通过数字赋能和创新驱动，以优良供给引领创造消费需求。

　　2021北京消费季围绕活动主题，聚焦购物消费、时尚消费、数字消费、文化消费、旅游消费、体育消费、美食消费和智能消费等8大领域，将陆续推出千余项促消费活动，全面推动消费提质升级，助力北京国际消费中心城市建设，更好地满足群众多元化、品质化、个性化消费新需求。

　　相关新闻

　　数字人民币试点活动再度开启

　　本报讯（记者 潘福达）“首都金融”微信公众号昨晚发布消息，“京彩奋斗者 数字嘉年华”北京消费季数字人民币试点活动即将开启。

　　本次活动是落实“两区”政策、完善法定数字货币试验区的有益尝试，也是打造北京国际消费中心城市的创新实践，为北京冬奥会支付环境建设做好服务保障。

　　今年2月,“数字王府井 冰雪购物节”数字人民币试点活动举行，向中签人员发放5万个数字人民币红包，每个红包金额200元，共有超252万市民预约报名。

　　数字人民币正“飞入寻常百姓家”。央行近期在国新办发布会上披露，在增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连六个试点地区后，数字人民币试点已形成“10+1”的格局。

(责编：孙红丽、杨迪)



相关新闻


热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn