2021北京消费季全城启动

2021北京消费季昨晚启动。北京消费季将持续到年底，通过“一主多辅、多点开花”的形式在全城共同开展，全市各区、经济技术开发区以及多个核心商圈同步举办各区域特色活动。同期，百亿企业消费券面向在京消费者发放。

夜幕降临，网红打卡新地标首钢园三高炉二层秀场灯光闪耀，一场别开生面的特色消费体验之旅在这里开启。启动活动紧扣“品牌品质 惠享生活”这一主题，全面展示数字经济发展背景下，居民消费呈现的“新场景”“新趋势”“新体验”。

当晚，主持人与主播薇娅进行了连线互动。薇娅除了向海内外消费者推介吴裕泰、北冰洋等北京好物，还推介了“丝路电商”伙伴国的爆款商品以及“小而美”的国潮精品。

据悉，“双品网购节”是商务领域一年一度开展的重要网络消费促进活动。第三届“双品网购节”由商务部、工业和信息化部、市场监管总局、国家邮政局、中国消费者协会共同指导开展，昨起在全国、全网同步开启，至5月12日结束，将持续15天。本年度活动将充分发挥电子商务优势，将疫情防控和消费促进有机结合，降低线下消费可能带来的人员聚集风险，通过数字赋能和创新驱动，以优良供给引领创造消费需求。

2021北京消费季围绕活动主题，聚焦购物消费、时尚消费、数字消费、文化消费、旅游消费、体育消费、美食消费和智能消费等8大领域，将陆续推出千余项促消费活动，全面推动消费提质升级，助力北京国际消费中心城市建设，更好地满足群众多元化、品质化、个性化消费新需求。

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