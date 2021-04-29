新版《北京市生活垃圾管理条例》实施一年 家庭厨余垃圾分出量增长11.6倍

新版《北京市生活垃圾管理条例》实施将一周年之际，本市昨天晒出垃圾分类工作成绩单。“条例”实施近一年来，全市居民垃圾分类“三率”大幅提升，知晓率达98%、参与率达90%、准确投放率维持在85%左右。

家庭厨余垃圾分出量增长11.6倍

据北京市城市管理委副主任张岩介绍，新版《北京市生活垃圾管理条例》实施近一年来，居民垃圾分类“三率”大幅提升，知晓率达98%、参与率达90%、准确投放率维持在85%左右。全市还创建形成了835个示范小区、村，约占全部小区、村总数的5%，发挥了示范引领作用。

垃圾分类实施近一年，分类效果超出预期。今年4月份，全市居民家庭厨余垃圾分出量达3878吨/日，比“条例”实施前增长了11.6倍；可回收物分出量4382 吨/日，比“条例”实施前增长了46.1%。家庭厨余垃圾分出率从“条例”实施前的1.41%提高并稳定在20%左右，生活垃圾回收利用率达到37.5%。

垃圾减量也取得显著成效。2020年全市生活垃圾日均清运量2.2万吨，比2019年的2.77万吨下降20.42%。2021年前4个月日均清运量2.06万吨，比2020年进一步下降6.36%，比2019年下降25.6%，日减量7100余吨。

此外，目前北京累计建成生活垃圾分类驿站1275座，达标改造固定桶站6.32万个，涂装垃圾运输车辆3945辆，改造提升密闭式清洁站805座，生活垃圾分类设施体系初步实现系统性重塑。

“‘条例’实施一年，不是推进垃圾分类的终点，而是新的起点。”张岩表示，接下来，全市将在社区（村）开展入户回访，巩固提升市民家庭自主分类水平；优先在居民自主分类好的小区试点推广可降解垃圾袋，并逐步扩大试点使用范围、降低购置成本。

垃圾分类问题率下降约八成

市城管执法局副局长温天武介绍，新版“条例”实施一年来，生活垃圾分类整体问题率下降约8成。截至目前，全市城管执法部门检查生活垃圾分类主体责任单位91.93万家次，发现问题2.03万家次，整体问题率从2020年5月份的15.4%下降至2.21%,整体问题率下降约8成，立案查处涉及生活垃圾的违法行为4.13万起。通过“梯度执法”，助推居民个人分类习惯基本养成。截至目前，全市城管执法部门依据新“条例”对个人警告6514起，罚款2016起。此外，全市还查处群众反映强烈、影响恶劣的“混装混运”违法行为250余起。

垃圾分类重在人人参与。市委社会工委委员、市民政局副局长赵济贵表示，“条例”实施近一年来，全市累计组织垃圾分类宣传活动50万余场、发放宣传品1000万余份、发放“两桶一袋”100万余户。通过“垃圾分类我承诺”主题实践活动，全市119家市直机关单位的4.84万名党员干部，市国资委系统50.48万名干部职工签订个人承诺书，500万余户家庭与社区签订垃圾分类承诺书。

快递全行业胶带用量减少25%以上

发布会上，市文化和旅游局一级巡视员周卫民介绍，新版“条例”实施近一年来，市文旅局牵头市生活垃圾分类推进工作指挥部文旅商务组工作，共发布14个行业分类标准指引，出台了5个行业减量标准指引。这些标准指引的发布实施，进一步规范细化了商业街区、电商、快递、文化旅游等领域生活垃圾分类和减量工作。

截至目前，全市快递45毫米以下“瘦身胶带”封装率达99.9%，同比增长60%；电商快件不再二次包装率达87.20%，同比增长6%；循环中转袋基本实现全覆盖；电子运单使用率接近100%；快件包装废弃物回收装置已基本在主要快递品牌全覆盖。快递全行业胶带用量减少25%以上，通过推广电子运单等措施节约纸张1万吨以上，重复利用纸箱约1亿个。

下一步，文旅商务组还将推动电商、快递包装回收试点工作；扩大宾馆饭店“有偿提供六小件”试点范围。