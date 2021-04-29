广东成为全国首个单日接种量突破百万剂次省份

4月27日，广东当日接种新冠病毒疫苗123.48万剂次，成为全国首个单日接种量过百万的省份，为下一阶段更大规模接种奠定了坚实基础。

截至4月27日24时，全省累计接种1948.45万剂次，累计接种1589.71万人，共有366.97万人完成全程（2剂）接种。

广东省卫生健康委负责人表示，为保证新冠病毒疫苗供应，广东加强与国家有关方面、疫苗生产企业沟通协调，积极采取措施协调疫苗供货，近一周疫苗供应紧缺情况得到一定程度缓解。

26日中午，国家分发的188万支疫苗顺利抵达广东省疾控中心。按照“随到随发，不留库存不过夜”原则，26日18时，这批188万支疫苗已全部分配至广东省14个地市。其中，发往广州49.88万支，深圳44万支，佛山39万支，东莞38万支。疫苗到位后，疫苗接种量随即上扬。

截至4月26日，广东全省现有接种点3098个，接种单元13173个。其中，固定接种点2288家，接种单元6260个；大型公共场所、场馆、集体单位及巡回点等临时接种点810家，接种单元6913个。按照每个接种单元日接种150剂次计算，全省日接种能力198万剂次。（记者 张华）