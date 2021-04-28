支持老区振兴 巾帼再出发

4月17日，山东省老促会（老区建设促进会）妇工委主任会议暨“老区振兴、巾帼建功”活动启动仪式在菏泽单县举行。中国老促会妇工委主任崔钦华，山东省老促会副会长岳增亮、办室主任董攀山、妇工委主任张桂芝，菏泽市政协原副主席陶体华，单县老促会会长孙培超等领导出席会议并讲话，山东省各市县老促会妇工委主任、部分女企业家代表参加会议并发言。

会上，岳增亮、陶体华分别就省老促会工作和菏泽市和单县老促会的工作情况进行介绍，特别介绍了老区妇女工作开展情况。岳增亮就认真组织开展好“老区振兴、巾帼建功”活动，最大限度的把老区妇女动员起来，在老区振兴中发挥半边天作用提出希望。希望女企业家们，继续发扬担当奉献精神，到老区投资兴业，在帮助老区振兴发展中作出新的贡献。

崔钦华对山东各级老促会妇工委近年来积极组织开展“老区脱贫，巾帼建功”活动，组织社会力量开展对口扶贫，建立扶贫示范基地，组织“万人大培训”，救助贫困母亲、孤寡老人和贫困学生、涌现出一大批新红嫂，一大批爱心女企业家，为推动革命老区建设发展，为老区人民过上美好生活做了大量实事、好事，取得了令人瞩目的成就给予充分肯定和高度评价。就如何做好下步工作提出意见。

张桂芝就“老区振兴、巾帼建功”活动《意见》进行讲解。为更好的调动广大妇女的积极性，省老促会妇工委决定在全省开展“老区振兴、巾帼建功”活动，这是贯彻国办（2021）3号文件的重要举措，是“老区脱贫、巾帼建功”活动的延伸，是系列巾帼建功活动的重要组成部分，也是动员妇女参与老区振兴的重要活动载体。活动的主要内容是：围绕老区振兴战略，搞好主题宣传活动；巩固巾帼扶贫成果，抓好与老区振兴有效衔接；培养老区妇女人才, 提高参与老区振兴能力；实施老区振兴目标，引导妇女参与重点领域建设；宣传表彰先进典型，凝聚老区振兴巾帼力量。会议还就加强对“老区振兴巾帼建功”活动的组织领导作出安排。

会议现场进行了颁奖和授牌仪式。中国老促会妇工委主任崔钦华向山东省老促会妇工委颁发了全国妇联授予的“全国巾帼建功先进集体”奖牌；省老促会副会长岳增亮，向菏泽山蠡特教制衣有限公司颁发“老区振兴巾帼示范基地”牌匾。

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