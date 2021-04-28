国家医学中心、区域医疗中心与传统医院有何不同？国家卫健委权威解答！

新华社北京4月28日电（记者沐铁城）“推进国家医学中心和区域医疗中心的建设工作，是我们推行分级诊疗制度、实现分级诊疗目标的重要措施。”日前，在国家卫健委举办的新闻发布会上，国家卫健委医政医管局局长焦雅辉介绍了我国区域医疗中心建设的有关情况。

国家医学中心和区域医疗中心与传统医院有何区别？焦雅辉指出，要求“医教研防管”全方位提升。医疗方面，国家医学中心更多的是要瞄准那些影响人民群众健康的重大医疗领域、前沿的问题，以国家医学中心作为一个平台，集聚各方面的资源，包括基础研究、转化应用，特别是解决临门一脚、卡脖子的问题。

教育方面，焦雅辉说，要为国家和社会培养更多学科的领军人物和骨干人才，“不仅仅是自己医院简单的医生培养”。

国家医学中心和区域医疗中心承载着科研创新，包括医学科技领域的领军作用发挥，“这些都是一个普通的医院所不能承载的。”焦雅辉说。

焦雅辉表示，建设国家医学中心和区域医疗中心的目标是，做到国家要有高峰、区域要有高原、省里要有高地，“通过这样的一个布局来落实大病、重病在省里就能解决，一般的病在市县就能解决，常见病、多发病在基层医疗卫生机构就能解决”。

据介绍，2019年10月，国家发改委、国家卫健委联合启动了区域医疗中心试点建设项目，在京、沪等医疗资源富集地区，依托高水平医院作为输出医院，在患者流出多、医疗资源相对薄弱的河北、山西、辽宁、安徽、福建、河南、云南、新疆等8个省份，针对肿瘤、神经疾病、心血管病、儿科、呼吸、创伤等6个重大疾病类别，通过建设分中心、分支机构等方式，建设区域医疗中心，提升了当地的医疗服务保障水平。

目前第一批试点建设项目正在运营中，填补了当地的若干技术空白，有效带动、提升了医疗服务能力，相关省份患者跨省就医人数出现明显下降，正逐步实现“大病不出省”的目标。

焦雅辉表示，下一步我们准备在试点的基础上进一步把这些成功的经验和模式向更多的范围和领域进行推广，最终实现优质医疗资源扩容和区域均衡布局的目标。