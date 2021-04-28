“百城千院医疗数据平台”启动：以数字技术赋能医疗服务

4月22日，2021“健康中国 幸福生活”互联网医疗高峰论坛在杭州召开，论坛旨在推动“互联网+健康医疗”便民惠民服务向纵深发展。

会上，国家卫生健康委员会医政医管局副局长李大川表示，互联网技术对医疗领域的介入，符合社会发展需求，有助于推动我国医疗服务行业创新升级。据了解，2020年12月，为聚焦群众看病就医的“急难愁盼”问题，国家卫生健康委联合国家医保局、国家中医药局印发《关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动的通知》推动互联网医疗便民惠民服务向纵深发展。

据国家卫健委公布的数据显示，目前全国已建成互联网医院超1100家，7700多家二级以上医院提供线上诊疗服务，“互联网+医疗健康”已逐步从实体医疗机构的“可选项”变成“必选项”。

论坛上，南京大学医学院鼓楼医院医务处副处长、互联网医院副院长屈峰，围绕“打造基于闭环管理的鼓医‘互联网+’新医疗模式”主题，分享了鼓楼医院互联网医院的建设成效。

他介绍称，南京鼓楼医院搭建 “互联网+医疗”服务平台，通过在线诊疗、慢病管理等服务，帮助医院解决重点患者流失，患者数据管理难，术后随访工作量繁杂等难点。在患者端，通过在线复诊、线上门诊等技术手段，解决外地患者复诊不方便，基础就医院内停留时间过长，离院病情跟踪难等问题。实现优化医疗资源，促进优质医疗资源的流动。

南京市卫生信息中心主任殷伟东围绕南京市互联网医疗服务平台建设与应用进行了经验分享，“南京市公众健康服务平台利用和优化现有资源，构建智慧医疗全景，形成集个人健康管理、百姓健康干预、健康宣传教育、服务质量监督、自助智能互动五位一体的立体化服务格局，通过搭建互联网医院、处方流转、互联网+护理三大核心平台，实现医疗服务线上线下深度融合。”

值得关注的是，论坛上，圆心科技助力参与了“百城千院医疗数据平台”的启动。对于互联网医院建设现状与发展，北京圆心医疗科技有限公司总经理吴芳表示，“在帮助300多家实体医疗机构建设并运营互联网医院过程中，我们发现互联网医院不仅可消除医生资源在时间和空间的限制，为医生精准匹配到患者，减少医生诊疗精力的耗费以及医疗资源浪费，同时通过医助进行线上分诊，初步进行患者症状预评，然后导诊给最适合医生，实现医患高效对接精准匹配，树立医生个人品牌，帮助医生最大化释放医疗价值。”

关于医疗数据平台的建设意义，中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长金小桃表示，在大健康产业，数字化的转型、创新、拓展和变革，大数据发挥关键性的作用，医疗大数据的分析和挖掘，将在临床应用、医学研究和便民惠民中起到重要作用。“百城千院医疗数据平台”的建立恰逢其时，可以数字技术赋能医疗服务，更好的提高医疗健康服务质量，满足人民群众健康需求。

最后，中国互联网发展基金会理事长马利对百城千院医疗数据平台的建设指出：“随着我国产业持续优化升级，大数据与各产业融合步伐不断加快、融合深度不断加强，远景广阔、潜力巨大，发展“互联网+医疗”产业，就是要大数据有效应用到医院实践中去，激发大数据潜能将是指引互联网医疗行业长远发展的关键。”