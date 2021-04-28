国家卫健委：4月27日新增新冠肺炎确诊病例12例 均为境外输入病例

人民网北京4月28日电 （董童）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至4月27日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。4月27日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例12例，均为境外输入病例（广东3例，四川3例，上海2例，天津1例，重庆1例，云南1例，陕西1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例4例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例11例，解除医学观察的密切接触者857人，重症病例较前一日减少2例。

境外输入现有确诊病例272例（其中重症病例2例），现有疑似病例7例。累计确诊病例5624例，累计治愈出院病例5352例，无死亡病例。

截至4月27日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例317例（其中重症病例2例），累计治愈出院病例85669例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90622例，现有疑似病例7例。累计追踪到密切接触者1006693人，尚在医学观察的密切接触者7807人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者17例（均为境外输入）；当日转为确诊病例5例（均为境外输入）；当日解除医学观察6例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者327例（境外输入316例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12907例。其中，香港特别行政区11748例（出院11379例，死亡209例），澳门特别行政区49例（出院49例），台湾地区1110例（出院1050例，死亡12例）。