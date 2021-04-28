北京海淀6处公园绿地今起集中开放

经过近两年的绿化建设，海淀区的闵庄公园、西冉城市休闲公园、温泉公园（三期）、西北旺镇西玉河风景林、六里屯风景林和苏家坨镇后沙涧风景林6处公园绿地今起集中对外开放。“十四五”期间，海淀区提出建设“生态园林、景观园林、服务园林、科技园林、文化园林、安全园林”的具体目标，努力打造“森林里的中关村，公园里的科学城”。

闵庄公园总占地面积7.63公顷，分森林游憩区、文化休闲区、活力运动区三个功能区。公园里还有儿童花园和运动场地。西冉城市休闲公园紧邻西郊机场东西两侧，总面积17.92公顷。公园共布置了5个五人制足球场、3个全场篮球场及综合活动场地。

温泉公园（三期）位于温泉镇中心区，面积约10.1公顷，自东向西依次划分为五大景观活动空间,公园还结合卵石旱溪的摆布与设计再现了场地中泉涌溪潺的文化印记。

西北旺镇西玉河风景林在树种配置上采用合理的混交模式和组团布局，在植物设计方面，结合地形组织和雨水设计，形成一条雨洪管理、特色生境的旱溪带。西北旺镇六里屯风景林以大面积森林为基底，营造“一廊、一环、多点”的植物景观。苏家坨镇后沙涧风景林充分延续周边林地的群落结构，使之成为区域绿色生态岛屿的东入口，适当增加散步休息设施。（记者于丽爽）