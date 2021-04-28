北京大兴消费季将点亮夜经济

记者从北京市大兴区商务局获悉，“‘礼’享大兴·潮趣生活”为主题的大兴消费季，将于明日在北京荟聚中心启动。

大兴消费季持续至今年年底，贯穿多个重要消费节点。消费季期间将推出丰富多彩的活动内容，打造“有礼”“有趣”“有新潮”“有热潮”的消费季。消费季活动包括“新场景·最热潮”“新趋势·云浪潮”“新能级·趣生活”“新势力·新浪潮”“新体验·造趣季”五大板块，覆盖餐饮、购物、文化等领域。

大兴区还将点亮夜间消费新场景，升级文化娱乐消费。消费季启动当日，将同步启动“礼享大兴—荟聚社区青年电影周”活动，北京荟聚中心将联合“后窗放映策展”，自启动之日起至5月3日，每天放映一部社区影片，为居民带来露天电影体验，届时还将推出“青年创作者沙龙”，邀请电影主创人员现场讨论“夜电影经济与社区文化生活”等议题，一同为社区居民寻找更加可持续的生活消费选择。此外，围绕消费季启动仪式和荟聚社区青年电影周，每晚在北京荟聚中心喷泉广场开展具有多元特色的市集活动，共同点亮夜经济，潮流、有趣又实惠的好物将亮相市集，丰富社区居民夜间生活。（记者马婧）